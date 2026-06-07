Առաջինի հարց չէ, Մոսկվա էլ եմ մեկնելու, Վաշինգտոն էլ . Փաշինյան

«Քաղաքացիական պայմանագրի» վարչապետի թեկնածու Նիկոլ Փաշինյանը քիչ առաջ քվեարկեց Երևանի թիվ 8/20 ընտրատեղամասում:
«Իմ ակնկալիքները հայ քաղաքացիների ազատ կամքի արտահայտումն է», - ընտրությունը կատարելուց հետո լրագրողների հետ զրույցում ասաց նա՝ հավելելով, որ ժողովուրդն ընտրություն կատարելիս պետք է առաջնորդվի պետությանը, անկախությանը, ապագային, խաղաղությանը տեր կանգնելու անհրաժեշտությամբ:
«Ազատության» հարցին, թե պատրա՞ստ է որպես ընդդիմություն աշխատել մեծամասնություն չունենալու դեպքում, Փաշինյանը պատասխանեց. «Ժողովուրդն ինչ որոշի, այն էլ կանենք»:
ՀՀ գործող վարչապետը նաև վստահեցրեց՝ Երևանը շարունակելու է զարգացնել միջազգային հարաբերությունները: Իսկ թե ինչո՞ւ «է պատրաստվում առաջինը մեկնել Մոսկվա հաղթանակի դեպքում», նա արձագանքեց. «Առաջինի, երկրորդի հարց չէ, Մոսկվա էլ եմ մեկնելու, Վաշինգտոն էլ եմ մեկնելու, Բրյուսել էլ, Փարիզ էլ, Թբիլիսի էլ: Ասել եմ, որ հուսով եմ, որ հնարավորություն նաև կունենամ մասնակցել Եվրոպական քաղաքական համայնքի գագաթնաժողովին Բաքվում»:
Ավելին՝ չնայած հայ-ռուսական հարաբերություններում վերջին զարգացումներին՝ Փաշինյանը պնդեց՝ լարվածություն չի տեսնում:
«Հայաստանում գործող որոշ ուժեր փորձում են լարվածություններ ստեղծել ՀՀ-ՌԴ հարաբերություններում: Այդ լարվածությունները չեն ստեղծվում, քանի որ ՌԴ նախագահի հետ մենք ունենք շատ սերտ հարաբերություններ», - հավելեց նա:
ՌԴ նախագահի մամուլի քարտուղարը օրերս էր շեշտել՝ Հայաստանի գործող ղեկավարությունը երկիրը դրել է արհեստական ընտրության առջև՝ ստիպելով ընտրել ԵՄ և ԵԱՏՄ միջև: Դրան նախորդել էր ԵԱՏՄ 4 երկրների հայտարարությունը, թե ՀՀ-ի անդամակցության հարցը կքննարկվի դեկտեմբերին:
Փաշինյանը, սակայն, հայտարարեց՝ չեն կարող Հայաստանը զրկել ԵԱՏՄ անդամ-պետության կարգավիճակից. «Աշխատանքային հարցեր այս կարգի ԵԱՏՄ բոլոր երկրների միջև լինում են: ԵԱՏՄ-ում բոլոր որոշումները կայացվում են կոնսենսուսով, և հետևաբար ՀՀ-ն ունի նաև վետոյի իրավունք»։
Այսօր Հայաստանը նոր խորհրդարան է ընտրում: «Ազատության» ուղիղ եթերին կարող եք հետևել ստորև.