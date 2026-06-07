Ամենայն Հայոց կաթողիկոս Գարեգին Բ-ն քվեարկեց խորհրդարանական ընտրություններում:
«Կատարեցինք մեր ընտրությունը՝ աղոթքով և հայցով, որ Աստված անսասան պահի հայոց պետությունը», - քվեարկությունից հետո լրագրողների հետ զրույցում հայտարարեց Գարեգին Բ-ն:
«Մենք կատարեցինք մեր ընտրությունը՝ աղոթքով և հայցով, որ Աստված անսասան պահի հայոց պետությունը, օրհնի մեր ժողովրդին՝ հաղթահարելու մեր կյանքում առկա դժվարին, ծանր այս փորձությունները և կերտելու հզոր, ապահով, անվտանգ, օրինահարգ և բարօր երկիր», - նշեց կաթողիկոսը:
Այսօր Հայաստանը նոր խորհրդարան է ընտրում: Ընտրություններին մասնակցում է 18 քաղաքական ուժ՝ 16 կուսակցություն ու 2 դաշինք: