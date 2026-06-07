Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

«Հայաստան» դաշինքի համակիրների տներում խուզարկություններ են եղել. ըստ դաշինքի՝ կան ձերբակալվածներ

Գյումրիում «Հայաստան» դաշինքի աջակիցների, անդամների տներում իրավապահները խուզարկություններ են իրականացրել, «Ազատության» հետ զրույցում հայտնեց քաղաքական ուժի պատգամավորության թեկնածու Հովիկ Պետրոսյանը:

Նրա փոխանցմամբ՝ առավոտյան ժամը 7-ից մոտ մեկ տասնյակ իրենց համակիրների, այդ թվում՝ Գյումրիում գործող շտաբներից մեկի պետին տարել են: Սակայն թե որ ուժային կառույց և ինչու, հայտնի չէ, նրանց հետ կապ հաստատել չի հաջողվում:

Իրավապահ կառույցները դեռևս մեկնաբանությամբ հանդես չեն եկել:

Դաշինքն, իր հերթին, հայտարարությամբ շեշտել է, որ նախընտրական շտաբի անդամներին ապօրինաբար են բերման ենթարկում և/կամ ձերբակալվում տարբեր պատճառաբանություններով, այդ թվում՝ որպես վկա հարցաքննվելու պատրվակով՝ որակելով սա ընտրական իրավունքի խախտում:

Հայաստանն այսօր նոր խորհրդարան է ընտրում: «Ազատության» ուղիղ եթերին կարող եք հետևել ստորև.

XS
SM
MD
LG