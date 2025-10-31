Politico. Lukoil-ը ամերիկյան նոր պատժամիջոցների պատճառով փլուզման եզրին է

Ռուսաստանը գիշերը հարվածել է Ուկրաինայի հյուսիս-արևելքում գտնվող Սումի քաղաքին՝ թիրախավորելով բազմահարկ բնակելի շենք, տներ և քաղաքացիական ենթակառուցվածքներ: Ըստ Արտակարգ իրավիճակների ծառայության՝ հարվածների հետևանքով վիրավորվել է 11 մարդ, այդ թվում՝ չորս երեխա։ Ռուսական զորքը հարվածել է նաև Դնեպրի քաղաքացիական ենթակառուցվածքներին:
Ուկրաինայի նախագահը երեկոյան ուղերձում հայտնել է, որ ռուսական զինուժը երեկ անօդաչուներով և բալիստիկ հրթիռներով դիտավորյալ այնպիսի ինտենսիվ հարվածներ է հասցրել էներգետիկ ենթակառուցվածքներին, որպեսզի ուկրաինական կողմը չկարողանա որսալ բոլոր հարվածները: Նրա փոխանցմամբ՝ Սլավյանսկի ՋԷԿ-ում ռուսական հարվածներից երկու աշխատող է սպանվել:
«Սա ուղղակի ահաբեկչություն է։ Նորմալ մարդիկ այս կերպ պատերազմ չեն վարում: Աշխարհը պետք է համարժեք արձագանքի ռուսական ռազմական գործողություններին», - հայտարարել է Վլադիմիր Զելենսկին:
Ուկրաինական զինուժն, իր հերթին, հարվածել է Ռուսաստանի մի շարք շրջանների՝ թիրախավորելով նաև էներգետիկ ենթակառուցվածքներ: Վոլգոգրադի օդանավակայանն աշխատել է սահմանափակումներով: Լիպեցկի մարզի հարավային շրջաններում անօդաչու թռչող սարքերի պատճառով հայտարարվել է տագնապի կարմիր մակարդակ։
Արդեն մի քանի օր իրադրությունը շարունակում է լարված մնալ ռազմավարական նշանակություն ունեցող Պոկրովսկ քաղաքի շուրջ, որտեղ Ռուսաստանը մեծ ուժեր է կուտակել և փորձում է գրավել: Ըստ ռազմական վերլուծաբան Ալեքսանդր Կովալենկոյի՝ ռուսական զինուժն անընդհատ փոքր դիվերսիոն խմբեր է ուղարկում, որոնց նպատակն է ներթափանցել քաղաք: Վերլուծաբանի կարծիքով՝ Պոկրովսկում իրավիճակն «անշրջելի չէ»:
«Պոկրովսկում իրավիճակն իսկապես շատ բարդ է և շատ դժվար, բայց այն փուլում չէ, որ այս խնդիրը հնարավոր չլինի լուծել։ Այսինքն՝ իրավիճակը կայունացնելը լիովին հնարավոր է», - ասել է Կովալենկոն:
Չնայած պատժամիջոցների միջոցով դեռ չի հաջողվում Ռուսաստանին ստիպել հրադադար հաստատել, Ուկրաինայի նախագահն ասել է, որ ԱՄՆ-ի և ԵՄ-ի պատժամիջոցներն արդեն արդյունք են տալիս ու եթե խստացվեն, Մոսկվան ավելի շատ կորուստներ կկրի և պատերազմը ֆինանսավորելու ավելի քիչ հնարավորություն կունենա: Ըստ նրա՝ հաջորդ տարի վնասները կհասնեն մոտ 50 մլրդ դոլարի, իսկ դա լուրջ պատճառ է, որ Ռուսաստանը դադարեցնի պատերազմը:
Politico-ն գրում է, որ ռուսական նավթավերամշակող խոշորագույն ընկերություններից Lukoil-ը ամերիկյան նոր պատժամիջոցների պատճառով փլուզման եզրին է: Ընկերության աղբյուրներն ամերիկյան պարբերականին ասել են, որ նավթային հսկայի եկամուտը կարող է նվազել 30 տոկոսով, քանզի ընկերությունը ստիպված է վաճառել նավթավերամշակման երեք գործարան և 5 հազար լցակայանների մոտ կեսը:
Obsidian Risk Advisors խորհրդատվական ընկերության փորձագետ Բրեթ Էրիքսոնը Bloomberg-ին ասել է, թե ԱՄՆ նախագահը կողմ չէ պատժամիջոցների խստացմանը: Ըստ նրա՝ դրա վկայությունն է այն, որ Չինաստանի ղեկավարի հետ հանդիպմանը Դոնալդ Թրամփը չպահանջեց հրաժարվել ռուսական նավթից և փաստացի նախընտրում է կայունացնել Պեկինի հետ հարաբերությունները:
«Եթե Թրամփը չի բարձրացնում ռուսական նավթը չգնելու հարցը Սի Ծինփինի հետ, դա խարխլում է պատժամիջոցների ամբողջ հայեցակարգը. չի կարելի պնդել, որ Վաշինգտոնը, անտեսելով ռուսական նավթի խոշորագույն գնորդներից մեկին, խիստ է վարվում Մոսկվայի նկատմամբ», - ընդգծել է Էրիքսոնը:
Reuters-ը գրում է, որ վերջին ամիսներին Ռուսաստանն Ուկրաինայի վրա հարձակումների ժամանակ կիրառել է 9M729 Novator թևավոր հրթիռներ, որոնց գաղտնի մշակման պատճառով Թրամփն իր առաջին պաշտոնավարման ժամանակ դուրս եկավ միջին և փոքր հեռահարության միջուկային հրթիռների վերացման մասին ռուս-ամերիկյան պայմանագրից:
Այս ֆոնին ԱՄՆ փոխնախագահն անդրադարձել է միջուկային զենքերի փորձարկումները վերսկսելու նախագահ Թրամփի հանձնարարականին՝ պարզաբանելով, որ դրանք անհրաժեշտ են՝ համոզվելու համար, որ երկրի միջուկային զենքերը սարքին վիճակում են:
«ԱՄՆ ազգային անվտանգության համար կարևոր է վստահ լինել, որ մեր միջուկային զինանոցն իսկապես սարքին է ... Մենք գիտենք, որ այն սարքին է, բայց դա պետք է ժամանակ առ ժամանակ փորձարկվի, և նախագահը պարզապես ուզում է համոզվել, որ անում ենք դա», - հայտարարել է Ջեյ Դի Վենսը: