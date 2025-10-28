Ուկրաինան օգտագործում է տեղական արտադրության հրթիռներ, Զելենսկին հանձնարարել է ընդլայնել հարվածների շառավիղը

Ուկրաինան տեղական արտադրության Ruta և Flamingo մեծ հեռահարության հրթիռներ է կիրառել ռուսական թիրախներին հարվածելու համար, հայտնել է Ուկրաինայի նախագահը: Վլադիմիր Զելենսկին ասել է, որ ամեն ինչ կանեն, որպեսզի ավելի շատ արտադրեն այս հրթիռներից, որոնք արդեն ապացուցել են իրենց արդյունավետությունը:
Երեկոյան ուղերձում էլ Զելենսկին հայտնել է, որ բանակին հանձնարարել է ընդլայնել Ռուսաստանի խորքերին հեռահար հարվածների շառավիղը։ Ըստ նրա՝ ուկրաինական զինուժի ճշգրիտ հարվածներն ու Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցները կօգնեն, որ պատերազմն ավարտվի Ուկրաինայի համար արդար պայմաններով, նաև անվտանգության երաշխիք կլինեն հիմա և պատերազմից հետո:
«Ուկրաինան միշտ պետք է ունենա և կունենա բավարար հեռահար կարողություններ ... Դրանք անկախության անբաժանելի բաղադրիչն են և խաղաղությունն ապահովելու ամենակարևոր գործոնը կլինեն», - հայտարարել է Զելենսկին:
Այս ընթացքում շարունակվում են թեժ մարտերը Դոնեցկի մարզի Պոկրովսկ քաղաքի համար, որտեղ երեկվանից ռուսական որոշ ստորաբաժանումներ են ներթափանցել: Լոգիստիկ այս հանգույցի մոտ, ըստ ուկրաինական կողմի, Ռուսաստանը մեծ զորքեր է կուտակել: Ուկրաինական DeepState նախագծի տվյալներով՝ ռուսական զինուժը շարունակում է առաջխաղացումը նաև Դնեպրոպետրովսկի և Խարկովի մարզերում։
Մարտադաշտում առաջխաղացմանը զուգահեռ՝ Ռուսաստանն առաջարկում է շարունակել ԱՄՆ-ի հետ տարվող դիվանագիտական աշխատանքը: Նախագահի օգնական Յուրի Ուշակովը հայտարարել է, որ Մոսկվան դեռ հետաքրքրված է առաջնորդների հանդիպում անցկացնել, որի չեղարկման մասին անցած շաբաթ հայտարարեց Դոնալդ Թրամփը:
«Դեռ կոնկրետ ուղեցույցներ չկան, բայց հանդիպում անցկացնելու սկզբունքային պատրաստակամությունը մնում է, եթե փորձագետներն այն նախապես պատրաստեն», - ասել է Վլադիմիր Պուտինի օգնականը:
Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակն էլ հայտարարել է, որ Ռուսաստանի վրա ճնշում գործադրելը, անկախ նրանից՝ ով է դա անում և ինչ ինտենսիվությամբ, ոչ մի արդյունք չի տա ուկրաինական խնդրի կարգավորման հարցում։ Նման մարտավարությունը Ռուսաստանի դեպքում չի աշխատում, վստահեցրել է Մարիա Զախարովան:
«Ճնշումն անօգուտ է և անարդյունավետ, պետք է փնտրել այլ մեթոդներ: Եվ ամենակարևորն այն է, որ մենք բաց ենք տարբեր խնդիրներն ու հակամարտությունները քաղաքական և դիվանագիտական մեթոդներով լուծելու տարբերակի համար», - հայտարարել է ՌԴ ԱԳՆ պաշտոնական ներկայացուցիչը:
Կրեմլի խոսնակն էլ հայտարարել է, որ ռուս զինվորներն անընդհատ լսում են, թե ինչպես են առաջնագծում ուկրաինական կողմից կռվողները օտար լեզուներով խոսում: Ռուսաստանը «կոչնչացնի» այդ մարտիկներին, զգուշացրել է Դմիտրի Պեսկովը:
Ու մինչ Մոսկվան սպառնում է, ՄԱԿ-ի անկախ հանձնաժողովը Ռուսաստանին մեղադրել է Ուկրաինայում մարդկության դեմ նոր հանցագործություն կատարելու մեջ: Հանձնաժողովի հետաքննական նոր զեկույցում նշվում է, որ ռուսական ուժերն անօդաչուներով ահաբեկել են առաջնագծին մոտ ուկրաինական շրջանների բնակիչներին, ստիպել, որ լքեն իրենց տները, ապա հետապնդել են և հարվածել, երբ վերջիններս փորձել են ապաստան գտնել։ Հանձնաժողովի նախագահ Էրիկ Մոսեն ասել է, որ զեկույցը վերաբերում է Դնեպրոպետրովսկի, Խերսոնի և Նիկոլաևի մարզերին:
«Այս զեկույցում մենք պարզել ենք, որ քաղաքացիական բնակչության և քաղաքացիական օբյեկտների դեմ այս հարձակումները համարվում են մարդկության դեմ ուղղված հանցագործություններ՝ թե՛ սպանության, թե՛ բնակչության բռնի տեղահանման առումով», - նշել է ՄԱԿ-ի հանձնաժոովի նախագահը:
Ռուսական էներգակիրներից մեծ կախում ունեցող Հունգարիային լրջորեն մտահոգել են Ռուսաստանի խոշորագույն նավթային ընկերությունների՝ «Ռոսնեֆտ»-ի և «Լուկօյլ»-ի նկատմամբ պատժամիջոցները, որոնք ԱՄՆ-ը բազմաթիվ զգուշացումներից հետո սահմանեց անցած շաբաթ՝ ի պատասխան Ուկրաինայում հրադադարի հարցում առաջընթաց չգրանցելու: Վարչապետ Վիկտոր Օրբանն իտալական La Repubblica թերթին տված հարցազրույցում ասել է, որ ԱՄՆ նախագահը սխալ է վարվել, ապա հավելել՝ Վաշինգտոն է մեկնելու, որպեսզի համոզի Թրամփին չեղարկել պատժամիջոցները, որոնք, ըստ նրա, բացասաբար կազդեն Հունգարիայի տնտեսության վրա:
«Հունգարիան մեծապես կախված է ռուսական նավթից և գազից։ Առանց դրանց էներգակիրների գները կտրուկ կբարձրանային, ինչը մեր պաշարների պակաս կառաջացնի», - ասել է Օրբանը:
«Լուկօյլ»-ն, իր հերթի,ն հայտարարել է, որ պատժամիջոցների պատճառով նախատեսում է վաճառել իր արտասահմանյան ակտիվները: