Սումիում ռուսական հարվածի հետևանքով կան վիրավորներ

Սումիում անցած գիշեր ռուսական օդային հարվածի հետևանքով վիրավորվել է տասնմեկ մարդ, այդ թվում՝ չորս երեխա, հայտնել է Արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայությունը։ Շրջանային ոստիկանությունը հայտնել էր 15 տուժածի մասին։
Արտակարգ իրավիճակների ծառայության հայտարարությունում նշվում է, որ հրդեհ է բռնկվել ինը հարկանի բնակելի շենքում: Ծառայության աշխատակիցները փրկել են բազմաբնակարան շենքի 12 բնակիչների։
Սումիի մարզային ռազմական վարչակազմի ղեկավար Օլեգ Գրիգորովի խոսքով՝ միայն Սումիի վրա մեկ ժամվա ընթացքում տասը ռուսական անօդաչու թռչող սարք է արձակվել։
Հարվածներ են հասցվել երկաթուղային ենթակառուցվածքներին։ Սումիի կայարանը ենթարկվել է հարձակման, որի հետևանքով ոչնչացվել են սպասարկման կառույցները և շարժակազմը։ Ավելին, երկաթուղին վնասվել է Խարկովի մարզում՝ Լոզովայա ռազմաճակատի մոտ։
Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հայտնել է հոկտեմբերի 30-ին Դոնեցկի մարզում գտնվող Սլավյանսկի ջերմաէլեկտրակայանի (ՋԷԿ) վրա կատարված հարվածի հետևանքով զոհերի մասին։ Նա ասել է, որ էլեկտրակայանի երկու աշխատակից է զոհվել։
Ուկրաինայի էներգետիկայի նախարարությունը հաստատել է, որ Սլավյանսկի ՋԷԿ-ի վրա ռուսական ավիահարվածի հետևանքով զոհվել են երկու հոգի։ Եվս հինգ մարդ վիրավորվել է, իսկ հարվածի հետևանքով վնասվել են ինժեներական և լաբորատոր շենքում սարքավորումները։