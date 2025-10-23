Մատչելիության հղումներ

ԱՄՆ-ն պատժամիջոցներ է սահմանել ռուսական նավթային խոշոր ընկերությունների նկատմամբ

Միացյալ Նահանգները հոկտեմբերի 22-ին պատժամիջոցներ է սահմանել ռուսական նավթային խոշոր ընկերությունների՝ «Ռոսնեֆթ»-ի և «Լուկօյլ»-ի նկատմամբ:

Ֆինանսների նախարար Սքոթ Բեսենտը հայտարարել է՝ այս գործողություններն Ուկրաինայում պատերազմի դադարեցմանն ուղղված խաղաղ գործընթացին Ռուսաստանի լուրջ հանձնառության բացակայության արդյունք են:

Նա շեշտել է, որ պատժամիջոցները սահմանվում են երկու նավթային ընկերությունների դեմ, որոնք «ֆինանսավորում են Կրեմլի ռազմական մեքենան», ինչպես նաև նրանց ռուսական դուստր ընկերությունների:

ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփն ասել է, որ սրանք լուրջ պատժամիջոցներ են, միաժամանակ հույս հայտնել, որ դրանք երկար չեն տևի:

Նա նաև չեղարկել է ՌԴ նախագահ Պուտինի հետ հանդիպումը:

Նահանգների պատժամիջոցներից առաջ Եվրամիությունն էր հաստատել նոր պատժամիջոցներ Ռուսաստանի նկատմամբ:

