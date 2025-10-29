Ռուսները հարվածել են Ուկրաինայի էներգետիկ օբյեկտների և գնացքի

Ռուսական ուժերը 24 ժամվա ընթացքում հարվածներ են հասցրել Ուկրաինայի էներգետիկ օբյեկտներին և «զենք տեղափոխող» գնացքին, հաղորդում է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը:
«Վնաս է հասցվել Ուկրաինայի ռազմարդյունաբերական համալիրի ձեռնարկությունների գործունեությունն ապահովող էներգետիկ օբյեկտներին, Ուկրաինայի զինված ուժերի համար զենք և սարքավորումներ տեղափոխող գնացքին, անօդաչու թռչող սարքեր արտադրող արհեստանոցներին և դրանց պահեստավորման վայրերին», - ասված է նախարարության հաղորդագրությունում։
Ռազմական գերատեսչությունն այսօր նաև հաղորդեց, որ ռուսական զորքերը վերահսկողություն են հաստատել Ուկրաինայի հարավ-արևելքում գտնվող Դնեպրոպետրովսկի մարզի Վիշնևե գյուղի նկատմամբ։
Reuters-ը հաղորդում է, որ սեփական աղբյուրներով այս լուրը ստուգել չի հաջողվել։
