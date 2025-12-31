Ռուսաստանը հայտարարում է սահմանային «բուֆերային գոտու» ընդլայնման մասին

Ռուսաստանի նախագահի՝ Վալդայ քաղաքում գտնվող նստավայրի վրա ուկրաինական անօդաչուների ենթադրյալ հարձակումից հետո Վլադիմիր Պուտինը հրամայել է 2026-ին ընդլայնել Ուկրաինայի Սումիի և Խարկովի շրջաններում Ռուսաստանի հետ սահմանի մոտ «բուֆերային գոտին», հայտարարել է Զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Վալերի Գերասիմովը:
Ռուսաստանի զենիթային զորքերի հրամանատար, գեներալ-մայոր Ալեքսանդր Ռոմանենկովն իր հերթին պնդել է, որ հարձակմանը մասնակցել է 91 անօդաչու, որոնք դեպի Պուտինի նստավայր էին շարժվում չորս մարզի օդային տարածքներով։
Ու մինչ Ռուսաստանը նոր տվյալներ է ներկայացնում, Զելենսկին, կրկին անդրադառնալով Մոսկվայի մեղադրանքներին, դարձյալ վստահեցրել է, որ հարձակման մասին ռուսական պնդումը կեղծիք է՝ հավելելով, որ ամերիկացի գործընկերները միշտ կարող են իրենց տեխնիկական հնարավորություններով ստուգել դա։ Վաշինգտոնը Մոսկվայի պնդումը ո՛չ հերքել է, ո՛չ էլ հաստատել:
Ուկրաինայի նախագահը նաև հայտարարել է, որ ԱՄՆ-ի առաջարկած անվտանգության երաշխիքների շրջանակում Դոնալդ Թրամփի հետ Մայամիում քննարկել է Ուկրաինայում ամերիկյան զորք տեղակայելու հնարավորությունը, թեև Ռուսաստանը բազմիցս հայտարարել է, որ եթե ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրների զորքեր տեղակայվեն Ուկրաինայում, դրանք լեգիտիմ թիրախ կլինեն ռուսական զորքի համար:
«ԱՄՆ նախագահը պետք է հաստատի սա։ Սրանք ԱՄՆ-ի զորքերն են, ուստի հենց Ամերիկան պետք է նման որոշումներ կայացնի։ Իհարկե, մենք սա քննարկում ենք նախագահ Թրամփի և կամավորների կոալիցիայի ներկայացուցիչների հետ։ Մենք կցանկանայինք, որ դա տեղի ունենար», - ասել է նա։
Վլադիմիր Զելենսկին հայտնել է, որ Թրամփը խոստացել է Ուկրաինային օգնել հակաօդային պաշտպանության միջոցներով: Ուկրաինայի նախագահը տեղեկացրել է, որ հունվարի 3-ին Ուկրաինա կայցելեն կամավորների կոալիցիայի երկրների ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդականները, որոնց հետ կքննարկվեն բոլոր փաստաթղթերը:
Ըստ նրա՝ հունվարին որոշ փաստաթղթեր պատրաստ կլինեն ստորագրման: Հունվարի 6-ին էլ Էմանյուել Մակրոնը Ֆրանսիայում կկազմակերպի եվրոպացի առաջնորդների հետ հանդիպում:
Այս ֆոնին եվրոպական երկրների առաջնորդները երեկ քննարկել են Ուկրաինայի հարցը: Եվրահանձնաժողովի նախագահը ասել է, որ դա «լավ քննարկում» է եղել: Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը նաև հայտարարել է, որ Ուկրաինայի համար անվտանգության գլխավոր երաշխիքը Եվրամիությանն անդամակցելն է. «Ազատ Ուկրաինայի բարգավաճումը պայմանավորված է ԵՄ-ին նրա անդամակցությամբ։ Սա ինքնին անվտանգության կարևոր երաշխիք է։ Անդամակցությունից օգտվում են ոչ միայն ԵՄ-ին միացող երկրները, այլև ամբողջ Եվրոպան»:
Գերմանիայի կանցլերն իր հերթին հայտարարել է, որ Եվրոպան պետք է ավելի վճռականորեն պաշտպանի իր շահերը, որպեսզի 2026-ին ապահովի խաղաղություն և բարգավաճում: Սակայն Ռուսաստանը շարունակում է իր ագրեսիվ պատերազմը Ուկրաինայի դեմ՝ օր-օրի ավելացող դաժանությամբ։
«Եվ սա հեռվում ընթացող պատերազմ չէ, որը մեզ վրա չի ազդում։ Մենք ավելի ու ավելի հստակ տեսնում ենք, որ Ռուսաստանի հարձակումը ամբողջ Եվրոպայի դեմ ուղղված ծրագրի մի մասն էր և մնում է այդպիսին։ Ամեն օր Գերմանիան նույնպես ենթարկվում է դիվերսիայի, լրտեսության և կիբեռհարձակումների», - ասել է Մերցը:
Այս ընթացքում Ռուսաստանն ու Ուկրաինան շարունակել են փոխադարձ հարվածները: Ռուսական զինուժն անօդաչուներով գիշերը հարվածել է Օդեսայի մարզին, կա վեց վիրավոր, որից երեքը՝ երեխաներ, վնասվել են բնակելի շենքեր ու ենթակառուցվածքներ: Հարվածել են նաև Կիևի մարզին, որտեղ երկու բազմահարկ բնակելի շենք է վնասվել, կան տուժածներ։ Հարձակման են ենթարկվել նաև Խերսոնը, Սումին, Չեռնիգովը, որտեղ ևս կան տուժածներ:
Ուկրաինական զինուժն իր հերթին հարվածել է Կրասնոդարի երկրամասի Տուապսե քաղաքում գտնվող նավթավերամշակման գործարանին, կա երկու տուժած: Անօդաչուի հարվածից ևս մեկ մարդ տուժել է Մերձմոսկվայում: