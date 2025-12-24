Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
РУС ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Մակրոնն ու Ռյուտեն քննարկել են Ուկրաինայի հարցը

Ֆրանսիայի նախագահ Էմանյուել Մակրոնը ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Մարկ Ռյուտեի հետ քննարկել է Ուկրաինայում տիրող իրավիճակը և «Կամավորների կոալիցիայի» կատարած աշխատանքը:

Մակրոնը X սոցիալական ցանցում գրել է, որ հունվարից սկսած Փարիզում շարունակելու ենք աշխատանքը, որը միտված է Ուկրաինային հուսալի անվտանգության երաշխիքների տրամադրմանը, ինչպես նաև ամուր և հարատև խաղաղությանը:

Միացյալ Նահանգների նախագահի բանագնաց Սթիվ Ուիթքոֆն ավելի վաղ արդյունավետ և կառուցողական է գնահատել Մայամիում հանգստյան օրերին Ռուսաստանի, Ուկրաինայի և Եվրոպայի ներկայացուցիչների հետ ունեցած առանձին հանդիպումները, որոնց ժամանակ քննարկվել է խաղաղության ամերիկյան պլանի փոփոխված տարբերակը: Ուիթքոֆն ասել է, Ռուսաստանը ցանկանում է խաղաղության հասնել:

Ուկրաինայի նախագահն այսօր ներկայացրել է, թե ինչ է առաջարկվում խաղաղության ամերիկյան 20 կետանոց ծրագրով Մայամիի բանակցություններից հետո:

Առնչվող թեմաներով

Ուղիղ հեռարձակում

Recommended

XS
SM
MD
LG