«Ուկրաինական ԱԹՍ-ները գրոհել են Պուտինի՝ Վալդայի նստավայրը». Լավրով

Անցած գիշեր «Կիևի վարչակազմը գրոհ է իրականացրել Ռուսաստանի նախագահի՝ Նովգորոդի մարզում գտնվող նստավայրի ուղղությամբ», այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի ԱԳ նախարար Սերգեյ Լավրովը։
Ռուսաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարի պնդմամբ՝ գրոհին մասնակցող բոլոր ԱԹՍ-ները ոչնչացվել են ՀՕՊ ուժերի կողմից։
«Հարկ է ուշադրություն դարձնել այն հանգամանքին, որ այս գործողությունը ձեռնարկվել է Ուկրաինայում իրադրության կարգավորմանն ուղղված ակտիվ բանակցությունների ֆոնին»,-ընդգծել է Լավրովը։
Նա շեշտել է՝ «ուկրաինական կողմի այս քայլն անպատասխան չի մնա»։
«Պատասխան հարվածի թիրախներն ու ժամկետը հստակեցված են»,- պնդել է Ռուսաստանի ԱԳ նախարարը։
Պաշտոնական Կիևը Լավրովի հայտարարություններին դեռ չի արձագանքել։