Եթե եվրոպական զորքերը հայտնվեն Ուկրաինայում, կդառնան օրինական թիրախ Ռուսաստանի զինուժի համար. Լավրով

Եվրոպայից «կամավորների կոալիցիայի» ռազմական զորքերը, եթե հայտնվեն Ուկրաինայում, կդառնան Ռուսաստանի զինված ուժերի համար օրինական թիրախ։ Այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը ՏԱՍՍ-ին տված հարցազրույցում։

«[Եվրոպացի քաղաքական գործիչների] ամբիցիաները բառացիորեն կուրացնում են նրանց. նրանք ոչ միայն չեն հոգում ուկրաինացիների մասին, այլև, կարծես, հոգ են տանում իրենց սեփական բնակչության մասին: Ինչպե՞ս այլ կերպ բացատրել Եվրոպայում շարունակվող խոսակցությունները Ուկրաինա ռազմական զորքեր ուղարկելու մասին՝ «կամավորների կոալիցիայի» տեսքով: Մենք արդեն հարյուր անգամ հայտարարել ենք, որ նման դեպքում նրանք կդառնան մեր զինված ուժերի օրինական թիրախ», - նշել է լավրովը։

Բեռլինում տեղի ունեցած բանակցությունների արդյունքում ԱՄՆ-ն, Ուկրաինան և Եվրոպան մշակել են անվտանգության երաշխիքների վեց կետանոց փաթեթ, որով Արևմուտքը պարտավորվում է մշտապես ռազմական աջակցություն ցուցաբերել Ուկրաինային, իսկ երկրի վրա հարձակման դեպքում արձագանքել ռազմական, հետախուզական, տնտեսական և այլ միջոցներով:

Առաջարկով ԱՄՆ-ի աջակցությամբ և Եվրոպայի ղեկավարմամբ Ուկրաինայի դաշնակիցները կձևավորեն բազմազգ ուժեր, որոնք կարող են գործել Ուկրաինայում:


