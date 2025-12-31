Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
РУС ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Ռուսական ԱԹՍ-ները հարվածել են Օդեսային, ուկրաինականը՝ Տուապսեին

Օդեսա, Ուկրաինա, արխիվ
Օդեսա, Ուկրաինա, արխիվ

Ռուսաստանն անօդաչու թռչող սարքով գիշերը հարվածել է Ուկրաինայի Օդեսայի մարզին՝ վնասելով բնակելի շենքերն ու ենթակառուցվածքները: Վիրավորվել է չորս մարդ, այդ թվում՝ երեք երեխա, հայտնել են տեղական իշխանությունները:

Օդեսայի նահանգապետ Օլեգ Կիպերի հաղորդմամբ՝ հարվածները բնակելի, լոգիստիկ և էներգետիկ ենթակառուցվածքների ուղղությամբ են եղել:

Օդեսայի ռազմական վարչակազմի ղեկավար Սերգեյ Լիսակն էլ հավելել է, որ անօդաչուների բեկորներն ու ուղիղ հարվածները վնասել են մի քանի բարձրահարկ բնակելի շենքերի ճակատներ ու պատուհանները:

Օդեսայի վրա հարձակումների վերաբերյալ Ռուսաստանի կողմից մեկնաբանություններ չեն եղել։

Ռուսաստանի Կրասնոդարի երկրամասի օպերատիվ շտաբի տվյալներով էլ՝ ուկրաինական անօդաչուի հարձակման հետևանքով երկու մարդ Է տուժել, և հրդեհ է բռնկվել Տուապսեի նավթավերամշակման գործարանում:

Հարվածի հետևանքով վնասվել են նավթավերամշակման գործարանի սարքավորումները, մեկ նավահանգստային նավամատույց և հինգ բնակելի շենք:

Առնչվող թեմաներով

Ուղիղ հեռարձակում

Recommended

XS
SM
MD
LG