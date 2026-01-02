Ռուսաստանն ու Ուկրաինան միմյանց մեղադրում են տոներին խաղաղ բնակիչների վրա հարձակվելու մեջ

Ռուսաստանն ու Ուկրաինան միմյանց մեղադրում են ամանորյա տոներին խաղաղ բնակիչների վրա հարձակվելու մեջ:
Մոսկվան պնդում է, որ Ուկրաինան հարվածել է Խերսոնի ռուսական կողմից գրավված հատվածում գտնվող հյուրանոցին, որի հետևանքով, ըստ հաղորդման, 24 մարդ է զոհվել: Կիևը հայտարարում է, որ ևս մեկ լայնածավալ հարձակում է տեղի ունեցել իր էներգամատակարարման վրա:
«Նոր տարում Ռուսաստանը միտումնավոր պատերազմ է սանձազերծում։ Գիշերը Ուկրաինայի տարածքով արձակվել է ավելի քան 200 հարվածային անօդաչու թռչող սարք»,- Տելեգրամում գրել Է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին՝ նշելով, որ թիրախ են դարձել Ուկրաինայի յոթ շրջանների էներգետիկ ենթակառուցվածքների օբյեկտները։
Ուկրաինայի փոխվարչապետ Ալեքսեյ Կուլեբան հայտարարել է, որ երկաթուղային օբյեկտները հարձակման են ենթարկվել երեք մարզերում:
Ուկրաինական զինված ուժերի պնդմամբ՝ իրենք հարվածներ են հասցրել բացառապես ռազմական և էներգետիկ օբյեկտներին:
Զելենսկին ասել է, որ տոնական օրերին Ռուսաստանի հարձակումները ցույց են տալիս, որ Ուկրաինան չի կարող իրեն թույլ տալ հակաօդային պաշտպանության միջոցների մատակարարման ձգձգումներ:
Ռուսաստանի ԱԳՆ-ն, իր հերթին, շեշտել է, որ ուկրաինական կողմի հարվածները ուղղված են եղել «ուշադրությունը ճակատում ուկրաինացի զինվորականների անհաջողություններից շեղելուն»:
Շուտով լրանում է Ռուսաստանի Ուկրաինա ներխուժման 4-րդ տարին: