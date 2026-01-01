Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
РУС ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Ուկրաինան ցանկանում է, որ պատերազմը դադարեցվի, բայց ոչ ցանկացած գնով. Զելենսկի

Ուկրաինան ցանկանում է, որ պատերազմը դադարեցվի, բայց ոչ ցանկացած գնով, հայտարարել է նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին իր ամանորյա ուղերձում, հավելելով, որ չի ստորագրի «թույլ» խաղաղության համաձայնագիր, որը միայն կերկարաձգի պատերազմը։

«Ի՞նչ է ուզում Ուկրաինան։ Խաղաղություն։ Այո՛։ Ցանկացած գնո՞վ։ Ոչ։ Մենք ուզում ենք պատերազմի ավարտ, բայց ոչ Ուկրաինայի վերջ: Մենք հոգնե՞լ ենք։ Շատ։ Սա նշանակո՞ւմ է, որ մենք պատրաստ ենք հանձնվել։ Ամեն ոք, ով այդպես է կարծում, խորապես սխալվում է», - ասել է Զելենսկին։

Ուկրաինայի նախագահն ընդգծել է, որ «թույլ համաձայնագրերի վրա դրված ցանկացած ստորագրություն միայն պատերազմ է սնում»:

«Իմ ստորագրությունը կդրվի ամուր համաձայնագրի վրա։ Եվ հենց դրա մասին է հիմա յուրաքանչյուր հանդիպում, յուրաքանչյուր հեռախոսազանգ, յուրաքանչյուր որոշում. ապահովել ամուր խաղաղություն բոլորի համար, ոչ թե մեկ օրով, մեկ շաբաթով կամ երկու ամսով, այլ տարիներ շարունակ խաղաղություն», - հայտարարել է Զելենսկին



Ուղիղ հեռարձակում

Recommended

XS
SM
MD
LG