Ուկրաինան ցանկանում է, որ պատերազմը դադարեցվի, բայց ոչ ցանկացած գնով. Զելենսկի

Ուկրաինան ցանկանում է, որ պատերազմը դադարեցվի, բայց ոչ ցանկացած գնով, հայտարարել է նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին իր ամանորյա ուղերձում, հավելելով, որ չի ստորագրի «թույլ» խաղաղության համաձայնագիր, որը միայն կերկարաձգի պատերազմը։
«Ի՞նչ է ուզում Ուկրաինան։ Խաղաղություն։ Այո՛։ Ցանկացած գնո՞վ։ Ոչ։ Մենք ուզում ենք պատերազմի ավարտ, բայց ոչ Ուկրաինայի վերջ: Մենք հոգնե՞լ ենք։ Շատ։ Սա նշանակո՞ւմ է, որ մենք պատրաստ ենք հանձնվել։ Ամեն ոք, ով այդպես է կարծում, խորապես սխալվում է», - ասել է Զելենսկին։
Ուկրաինայի նախագահն ընդգծել է, որ «թույլ համաձայնագրերի վրա դրված ցանկացած ստորագրություն միայն պատերազմ է սնում»:
«Իմ ստորագրությունը կդրվի ամուր համաձայնագրի վրա։ Եվ հենց դրա մասին է հիմա յուրաքանչյուր հանդիպում, յուրաքանչյուր հեռախոսազանգ, յուրաքանչյուր որոշում. ապահովել ամուր խաղաղություն բոլորի համար, ոչ թե մեկ օրով, մեկ շաբաթով կամ երկու ամսով, այլ տարիներ շարունակ խաղաղություն», - հայտարարել է Զելենսկին