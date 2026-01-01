Ամանորի գիշերը ռուսական բանակը հարձակվել է Ուկրաինայի վրա ավելի քան 200 ԱԹՍ-ով

Ամանորի գիշերը ռուսական բանակը հարձակվել է Ուկրաինայի վրա ավելի քան 200 անօդաչու թռչող սարքերով, ըստ նախագահ Զելենսկու, թիրախում են եղել էներգետիկ օբյեկտները։ Կիևն էլ հայտարարել է, թե հարվածներ է հասցրել Ռուսաստանի «կարևոր օբյեկտներին», այդ թվում՝ Կրասնոդարում գտնվող Իլսկի նավթավերամշակման գործարանին ու Թաթարստանի Ալմետևսկայայի նավթավերամշակման գործարանին։
Մինչ այդ՝ տարեմուտի ուղերձում, Ռուսաստանի նախագահը հիմնականում խոսել է Ուկրաինայի դեմ պատերազմի ու դրա մասնակիցների մասին՝ կոչ անելով «գնալ առաջ ու հասնել դրված նպատակներին»։ Պուտինի Ուղերձում խաղաղության կամ հակամարտության խաղաղ կարգավորման մասին որևէ խոսք չկար։
Ուկրաինայի նախագահը, մինչդեռ, հայտարարել է, թե ուզում է խաղաղություն, ոչ ցանկացած գնով։ Զելենսկին նաև պնդել է, թե չի ստորագրի «թույլ» խաղաղության համաձայնագիր, որը միայն կերկարաձգի պատերազմը։