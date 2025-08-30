Կալլասի խոսքով՝ Ռուսաստանը չի ստանա սառեցված ակտիվները, եթե չվճարի փոխհատուցումները

ԵՄ արտաքին գործերի ու անվտանգության քաղաքականության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Կայա Կալլասը շաբաթ օրը հայտարարել է, որ անհնար է պատկերացնել Ռուսաստանի սառեցված ակտիվների վերադարձը, եթե Մոսկվան փոխհատուցումներ չվճարի։
ԵՄ-ի տվյալներով՝ մոտ 210 միլիարդ եվրո (245.85 միլիարդ դոլար) արժողությամբ ռուսական ակտիվներ սառեցված են Միության տարածքում՝ Ուկրաինայի պատերազմի պատճառով Մոսկվայի դեմ կիրառված պատժամիջոցների շրջանակում։
Ուկրաինան և ԵՄ որոշ երկրներ, այդ թվում՝ Լեհաստանը և Բալթյան երկրները, կոչ են արել ԵՄ-ին բռնագրավել այդ ակտիվները և օգտագործել դրանք Կիևին աջակցելու համար։ Սակայն Ֆրանսիան և Գերմանիան, ինչպես նաև Բելգիան, որտեղ պահվում է ակտիվների մեծ մասը, մերժում են այդ կոչերը։
Նրանք նշել են, որ ԵՄ-ն նախատեսել է այդ ակտիվներից ստացվելիք ապագա շահույթները ուղղել Ուկրաինային աջակցությունը փոխհատուցելուն։
Դիվանագետների խոսքով՝ քննարկումները հիմա կենտրոնանում են այն բանի վրա, թե ինչպես կարելի է օգտագործել այդ միջոցները Ուկրաինայի պատերազմից հետո։