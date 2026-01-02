Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
РУС ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Ռուսական կողմն ԱՄՆ-ին է փոխանցել դեպի Պուտինի նստավայր «ուղղված ԱԹՍ-ի տվյալները»

Ռուսաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի ներկայացուցիչ Իգոր Կոստյուկովը ամերիկյան կցորդին է փոխանցել, ռուսական կողմի ներկայացմամբ, նախագահ Պուտինի նստավայր թռչող ԱԹՍ-ի տվյալները:

Ըստ ՌԴ ՊՆ-ի հաղորդագրության՝ փոխանցված անօդաչու թռչող սարքի կառավարման մեխանիզմը պարունակում է տվյալներ, որոնք ապացուցում են, որ ուկրաինացի զինվորականներն այս շաբաթ հարված են հասցրել Ռուսաստանի նախագահի նստավայրին:

Երկուշաբթի օրը Մոսկվան Կիևին մեղադրել է Ռուսաստանի հյուսիսում գտնվող Նովգորոդում նախագահ Վլադիմիր Պուտինի նստավայրին 91 հարվածային անօդաչուների միջոցով հարվածելու փորձի մեջ: Մոսկվան հայտարարել է, որ Ռուսաստանը կվերանայի իր բանակցային դիրքորոշումը Ուկրաինայում պատերազմի դադարեցման շուրջ ԱՄՆ-ի հետ ընթացող բանակցություններում:

Ուկրաինան հերքում, արևմտյան երկրները վիճարկում են Ռուսաստանի տեղեկատվությունը ենթադրյալ հարվածի փորձի մասին:

ԿԱՐԴԱՑԵՔ ՆԱԵՎ

Ռուսաստանն ու Ուկրաինան միմյանց մեղադրում են տոներին խաղաղ բնակիչների վրա հարձակվելու մեջ

Ուկրաինան ցանկանում է, որ պատերազմը դադարեցվի, բայց ոչ ցանկացած գնով. Զելենսկի

Ամանորի գիշերը ռուսական բանակը հարձակվել է Ուկրաինայի վրա ավելի քան 200 ԱԹՍ-ով

Ռուսաստանը հայտարարում է սահմանային «բուֆերային գոտու» ընդլայնման մասին

Կիևը հայտարարել է, թե Մոսկվան շոշափելի ապացույց չի ներկայացրել Պուտինի նստավայրի վրա «հարձակման» վերաբերյալ

Մոսկվան սպառնում է խստացնել դիրքորոշումը՝ Պուտինի կեցավայրի վրա ենթադրյալ հարձակման պատճառով


Ուղիղ հեռարձակում

Recommended

XS
SM
MD
LG