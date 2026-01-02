Ռուսական կողմն ԱՄՆ-ին է փոխանցել դեպի Պուտինի նստավայր «ուղղված ԱԹՍ-ի տվյալները»

Ռուսաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի ներկայացուցիչ Իգոր Կոստյուկովը ամերիկյան կցորդին է փոխանցել, ռուսական կողմի ներկայացմամբ, նախագահ Պուտինի նստավայր թռչող ԱԹՍ-ի տվյալները:
Ըստ ՌԴ ՊՆ-ի հաղորդագրության՝ փոխանցված անօդաչու թռչող սարքի կառավարման մեխանիզմը պարունակում է տվյալներ, որոնք ապացուցում են, որ ուկրաինացի զինվորականներն այս շաբաթ հարված են հասցրել Ռուսաստանի նախագահի նստավայրին:
Երկուշաբթի օրը Մոսկվան Կիևին մեղադրել է Ռուսաստանի հյուսիսում գտնվող Նովգորոդում նախագահ Վլադիմիր Պուտինի նստավայրին 91 հարվածային անօդաչուների միջոցով հարվածելու փորձի մեջ: Մոսկվան հայտարարել է, որ Ռուսաստանը կվերանայի իր բանակցային դիրքորոշումը Ուկրաինայում պատերազմի դադարեցման շուրջ ԱՄՆ-ի հետ ընթացող բանակցություններում:
Ուկրաինան հերքում, արևմտյան երկրները վիճարկում են Ռուսաստանի տեղեկատվությունը ենթադրյալ հարվածի փորձի մասին: