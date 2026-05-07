ԱՄՆ պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն ժամանել է Վատիկան, որտեղ հանդիպելու է Լևոն XIV Պապին։
Reuters-ի տվյալով՝ Կաթոլիկ եկեղեցու առաջնորդի հետ ԱՄՆ պետքարտուղարի հանդիպումը տևելու է մոտ 30 րոպե, որից հետո Ռուբիոն կհանդիպի Վատիկանի պաշտոնակցին՝ Պիետրո Պարոլինին։
ԱՄՆ պետքարտուղարը նաև Իտալիա կայցելի։ Իտալական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ՝ Ռուբիոն Հռոմում հանդիպումներ կունենա, մասնավորապես, Իտալիայի արտգործնախարարի և պաշտպանության նախարարի հետ։
Այցը տեղի է ունենում Սուրբ Աթոռի և Հռոմի հետ Վաշինգտոնի որոշակի լարվածության ֆոնին։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը վերջերս հեռակա հակամարտության մեջ մտավ Իտալիայի երբեմնի մտերիմ դաշնակցի՝ վարչապետ Ջորջիա Մելոնիի, ինչպես նաև առաջին ամերիկացի Հռոմի Պապ Լևոն XIV-ի հետ, որը վերջին շրջանում դարձել էր Իրանի դեմ ամերիկա-իսրայելական պատերազմի ակտիվ քննադատներից։