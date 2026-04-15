Թրամփը քննադատել է Իտալիայի վարչապետին Իրանի հարցում դիրքորոշման համար

ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը քննադատել է Իտալիայի վարչապետ Ջորջիա Մելոնիին՝ Իրանի դեմ պատերազմին միանալուց հրաժարվելու համար։
«Ես ցնցված եմ նրանից։ Ես կարծում էի, որ նա քաջություն ունի, բայց սխալվում էի», - ասել է նա Corriere Della Serra-ին տված հարցազրույցում։
Թրամփը հավելել է, որ «նա մեզ չի օգնում ՆԱՏՕ-ի հարցում» և «չի ցանկանում օգնել ազատվել միջուկային զենք ունեցող Իրանից»: Մելոնիի դիրքորոշումը անվանելով «շատ տխուր»՝ Դոնալդ Թրամփն ասել է, որ նա «շատ տարբեր է, քան ես կարծում էի»:
ԱՄՆ նախագահի հայտարարությունը հնչել է այն բանից հետո, երբ Մելոնին «անընդունելի» է համարել Թրամփի քննադատությունը Հռոմի պապ Լևոն XIV-ի հասցեին։
Իտալացի պաշտոնյաները, այդ թվում՝ արտգործնախարար Անտոնիո Տայանին, պաշտպանելով Գորգիա Մելոնիին՝ ընդգծել են ազգային շահերը և կոչ արել միասնության՝ «կառուցված փոխադարձ հավատարմության, հարգանքի և ազնվության վրա»։