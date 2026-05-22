«Ռոսպոտրեբնադզոր»-ը կասեցրել է «Ջերմուկ»-ի ներկրումը և վաճառքը Ռուսաստանում

Գերատեսչությունից պնդել են, թե հանքային ջուրը չի համապատասխանում մակնշման մեջ նշված տեղեկատվությանը:

Ռուսաստանի սպառողների պաշտպանության պետական մարմինը՝ «Ռոսպոտրեբնադզոր»-ը ժամանակավորապես կասեցրել է հայկական «Ջերմուկ» հանքային ջրի բոլոր խմբաքանակների ներկրումն ու վաճառքը Ռուսաստանում՝ դրանցում որոշ նյութերի նորմայից բարձր պարունակության պատճառաբանությամբ:

Գերատեսչությունից պնդել են, թե հանքային ջուրը չի համապատասխանում մակնշման մեջ նշված տեղեկատվությանը, փոխանցում է «Ինտերֆաքս»-ը:

Հաջորդ շաբաթ կայանալիք Եվրասիական տնտեսական միության նիստին ընդառաջ «Ռոսպոտրեբնադզոր»-ը ծանուցումներ է ուղարկել Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողով և Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների լիազոր մարմիններին:

Ավելի վաղ Հայաստանի սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմինը հայտարարել էր, թե ստուգել է և խախտումներ չի հայտնաբերել «Ջերմուկ»-ում:

