«Ռոսսելխոզնադզորը» խնդիր ունի նաև հայկական բանջարեղենի և մրգերի մատակարարումների հարցում

Հայաստանից մատակարարումների հետ կապված խնդիրներ կան ոչ միայն ծաղիկների, այլև բանջարեղենի և մրգերի մասով, ըստ ՏԱՍՍ գործակալության, այսօր «Վեստի»-ի եթերում հայտարարել է «Ռոսսելխոզնադզորի» ղեկավար Սերգեյ Դանկվերտը։
Ռուս պաշտոնյան նշել է, որ հայկական ձեռնարկություններում ստուգումները կշարունակվեն ևս մեկ շաբաթ։
«Այդ ստուգումների արդյունքներով էլ որոշում կընդունենք», -հավելել է ծառայության ղեկավարը։ Ավելի վաղ հայտարարվել էր, որ այսօրվանից ժամանակավորապես սահմանափակվում է Հայաստանից ծաղիկների արտահանումը Ռուսաստան։
«Արգելքը ուժի մեջ կմնա մինչև ջերմոցների ստուգման ավարտը և արդյունքների վերլուծությունը»,-նշել էր դաշնային կառույցը, հավելելով. «Չնայած Հայաստանի սննդի անվտանգության տեսչության կողմից տրված երաշխիքներին, այս տարվա առաջին ամիսներին Ռուսաստան ներմուծված 96,2 միլիոն ծաղիկների մեջ գրանցվել է սահմանված ֆիտոսանիտարական կանոնների խախտման 135 դեպք։ Սա ողջ 2025-ին հայտնաբերված դեպքերի ընդհանուր թվի 77%-ն է»։
Հայկական կողմը երեկ հաղորդել էր, որ ռուս մասնագետների խումբ է ժամանել Երևան՝ ֆիտոսանիտարական ստուգումների։