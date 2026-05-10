Պուտինը կարծում է՝ Ուկրաինայի հետ պատերազմը մոտենում է ավարտին

ՌԴ նախագահ Վլադիմիր Պուտինը նախօրեին հայտարարել է, որ իր կարծիքով, Ուկրաինայի հետ պատերազմը մոտենում է ավարտին։
«Կարծում եմ, որ հարցը մոտենում է ավարտին», - լրագրողներին ասել է Պուտինը։ Նա նաև նշել է, որ Մոսկվան պատրաստ է բանակցել Եվրոպայում անվտանգային նոր կարգավորումների շուրջ՝ հավելելով նաև, որ իր համար նախընտրելի բանակցային գործընկերը Գերմանիայի նախկին կանցլեր Գերհարդ Շրոյդերն է։
Նախորդ շաբաթ Financial Times-ը, հղում անելով եվրոպացի բարձրաստիճան պաշտոնյային, գրել է, որ ԵՄ առաջնորդները պատրաստվում են Ռուսաստանի նախագահի հետ հնարավոր բանակցությունների։ Եվրոպական խորհրդի նախագահ Անտոնիու Կոշտան հայտարարել էր, որ ԵՄ-ն ունի Վլադիմիր Պուտինի հետ բանակցելու «ներուժ», և Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին աջակցում է դաշինքին այդ հարցում։
Պուտինն այս հայտարարությունն արել է առանց ռազմական տեխնիկայի ցուցադրության մայիսիննյան շքերթից ժամեր անց։ Կարմիր հրապարակում ունեցած ելույթի ժամանակ նա կրկին վստահեցրել էր, որ Ռուսաստանը կհաղթի Ուկրաինային։
ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը նախօրեին հայտարարել էր մայիսի 9-ից 11-ը հրադադարի մասին, որին համաձայնվել են Ռուսաստանը և Ուկրաինան։ Թրամփը նշել է. «Ես կցանկանայի տեսնել մեծ երկարաձգում»:
Կրեմլից էլ հայտարարել էին, որ Միացյալ Նահանգները շտապում է խաղաղության համաձայնագիր կնքել՝ Ուկրաինայում պատերազմն ավարտելու համար, սակայն որևէ համաձայնագրի հասնելը շատ հեռու է, քանի որ հարցերը շատ բարդ են, և բանակցությունները գործնականում դադարեցված են։