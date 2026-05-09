Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Կրեմլը հայտարարում է՝ Ուկրաինայի հետ խաղաղությունը դեռ շատ հեռու է

Կրեմլը հայտարարում է՝ Միացյալ Նահանգները շտապում է խաղաղության համաձայնագիր կնքել՝ Ուկրաինայում պատերազմն ավարտելու համար, սակայն որևէ համաձայնագրի հասնելը շատ հեռու է, քանի որ հարցերը շատ բարդ են, և բանակցությունները գործնականում դադարեցված են։

ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփն այսօր հայտարարեց մայիսի 9-ից 11-ը հրադադարի մասին, որին համաձայնվել են Ռուսաստանը և Ուկրաինան։ Թրամփը նշել է. «Ես կցանկանայի տեսնել մեծ երկարաձգում»:

«Հասկանալի է, որ ամերիկյան կողմը շտապում է», - պետական հեռուստատեսությանն ասել է Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։

Կրեմլը հայտարարել է, որ հրադադարի համաձայնությունը երեք օրով է, և որ բանակցությունները դեռևս դադարեցված են։

«Բանակցությունները, հավանաբար, կվերսկսվեն, բայց դեռևս պարզ չէ, թե երբ», - ասել է Կրեմլի արտաքին քաղաքականության օգնական Յուրի Ուշակովը։


XS
SM
MD
LG