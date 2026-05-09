Ռուսաստանի և Ուկրաինայի միջև եռօրյա հրադադար կլինի. Թրամփ

Ռուսաստանի և Ուկրաինայի միջև կլինի եռօրյա հրադադար՝ մայիսի 9-ին, 10-ին և 11-ին, հայտարարել է ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփ:
Այս հրադադարը կներառի նաև գերիների փոխանակում՝ յուրաքանչյուր երկրից 1000 հոգի:
«Այս խնդրանքը ես անձամբ եմ արել, և ես շատ եմ գնահատում նախագահներ Վլադիմիր Պուտինի և Վլադիմիր Զելենսկու համաձայնությունը: Հուսով եմ, որ սա շատ երկար, մահացու և դժվարին պատերազմի ավարտի սկիզբն է», - Truth Social-ում գրել է ԱՄՆ նախագահը:
Ավելի վաղ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությանն էր հայտնել, որ Վլադիմիր Պուտինի որոշմամբ մայիսի 8-9-ը հրադադար կհայտարարվի՝ Հայրենական մեծ պատերազմում տարած հաղթանակի տոնի առթիվ: