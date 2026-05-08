ԵՄ-ն պատրաստվում է Պուտինի հետ հնարավոր բանակցությունների. FT

ԵՄ առաջնորդները պատրաստվում են Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ հնարավոր բանակցությունների, հայտնում է Financial Times-ը՝ հղում անելով եվրոպացի բարձրաստիճան պաշտոնյային:
Եվրոպական խորհրդի նախագահ Անտոնիու Կոշտան հայտարարել է, որ ԵՄ-ն ունի Վլադիմիր Պուտինի հետ բանակցելու «ներուժ», և որ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին աջակցում է դաշինքին այդ հարցում։
«Ես բանակցություններ եմ վարում ԵՄ 27 երկրների ղեկավարների հետ՝ որոշելու մեր աշխատանքը կազմակերպելու լավագույն եղանակը և հասկանալու, թե ինչ պետք է քննարկենք Ռուսաստանի հետ, երբ ժամանակը գա», - նշել է Կոշտան։
Եվրոպական խորհրդի նախագահը հավելել է, որ անցյալ ամիս Կիպրոսում կայացած ԵՄ առաջնորդների գագաթնաժողովում Զելենսկին «կոչ է արել մեզ պատրաստ լինել դրական ներդրում ունենալ բանակցություններում»։
Reuters-ի փոխանցմամբ՝ Financial Times-ի այս հարապարակումից հետո Կրլեմը հայտարարել է, որ Ռուսաստանի նախագահը պատրաստ է բանակցել «բոլորի» հետ, այդ թվում՝ եվրոպացիների:
«Պուտինը պատրաստ է բանակցել բոլորի հետ։ Նա բազմիցս հայտարարել է այդ մասին», - ասել է Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը՝ Reuters-ի կողմից FT-ի հոդվածի վերաբերյալ հարցին պատասխանելով։