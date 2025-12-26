Պուտինն ակնարկել է, որ կարող է բաց լինել տարածքների փոխանակման համար, բացի Դոնբասը. «Կոմերսանտ»

ՌԴ նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ռուսաստանցի առաջատար գործարարներից մի քանիսին ասել է, որ հնարավոր է՝ պատրաստ լինի Ուկրաինայում ռուսական զորքերի կողմից վերահսկվող որոշ տարածքների փոխանակմանը, սակայն ցանկանում է ստանալ ամբողջ Դոնբասը, հաղորդում է «Կոմերսանտ»-ը:
Թերթը հայտնել է, որ Պուտինը դեկտեմբերի 24-ին Կրեմլում կայացած գիշերային հանդիպման ժամանակ առաջատար գործարարներին ծանոթացրել է ծրագրի մանրամասներին:
Ըստ էության, Պուտինը ցանկանում է ստանալ ամբողջ Դոնբասը, սակայն այդ տարածքից դուրս «չի բացառվում ռուսական կողմից տարածքների մասնակի փոխանակումը», մանրամասնել է պարբերականը:
Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին ավելի վաղ ներկայացրել է 20 կետից բաղկացած խաղաղության ծրագրի նախագիծը: Այն նախնական 28 կետից բաղկացած պլանի կրճատված տարբերակն է, որը ԱՄՆ-ն ավելի վաղ քննարկել էր ռուսական կողմի հետ:
Այնուամենայնիվ, նոր նախագծում ևս առանցքային տարածքային հարցերը մնում են չլուծված, ավելի վաղ շեշտել է Զելենսկին՝ հավելելով, որ առավել զգայուն հարցերի լուծման համար կպահանջվի հանդիպում ԱՄՆ նախագահի հետ, որը կկայանա մոտ ապագայում:
Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը հինգշաբթի օրը հայտարարել է, որ Մոսկվան վերլուծում է պատերազմը դադարեցնելու մասին փաստաթղթերը, որոնք ԱՄՆ-ից Մոսկվա է բերել Ռուսաստանի հատուկ ներկայացուցիչ Կիրիլ Դմիտրիևը: