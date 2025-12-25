Ռուսաստանը վերլուծում է խաղաղության համաձայնագրի վերաբերյալ ԱՄՆ փաստաթղթերը. Պեսկով

Կրեմլը վերլուծում է Ուկրաինայում պատերազմը դադարեցնելու վերաբերյալ փաստաթղթերը, որոնք ԱՄՆ-ից Մոսկվա է բերել Ռուսաստանի նախագահի հատուկ բանագնաց Կիրիլ Դմիտրիևը, այս մասին հայտարարել է Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։
Ուկրաինայի նախագահը երեկ ներկայացրեց, թե Մայամիի բանակցություններից հետո ինչ է առաջարկվում խաղաղության ամերիկյան 20 կետանոց ծրագրով: Վլադիմիր Զելենսկին ասել է, որ ամենադժվարը տարածքների հարցն է, որոնց շուրջ ԱՄՆ-ն և Ուկրաինան համաձայնության չեն եկել: Նաև նշել է, որ պատրաստ է այս և մյուս զգայուն հարցերը քննարկել առաջնորդների մակարդակով:
Ռուսաստանը դեռ պաշտոնապես դիրքորոշում չի հայտնել նոր առաջարկների վերաբերյալ:
Միացյալ Նահանգների նախագահի բանագնաց Սթիվ Ուիթքոֆն ավելի վաղ արդյունավետ և կառուցողական է գնահատել Մայամիում հանգստյան օրերին Ռուսաստանի, Ուկրաինայի և Եվրոպայի ներկայացուցիչների հետ ունեցած առանձին հանդիպումները, որոնց ժամանակ քննարկվել է խաղաղության ամերիկյան պլանի փոփոխված տարբերակը: Ուիթքոֆն ասել է, Ռուսաստանը ցանկանում է խաղաղության հասնել:
Մայամիի բանակցությունները դրական և արդյունավետ է գնահատել նաև Ուկրաինայի նախագահը: