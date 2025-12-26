Զելենսկին ԱՄՆ-ի բանակցողների հետ քննարկել է, թե ինչպես մոտեցնել խաղաղությունը

Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հեռախոսազրույց է ունեցել ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի հատուկ բանագնաց Սթիվ Ուիթքոֆի և նրա փեսայի՝ Ջարեդ Քուշների հետ: Իր սոցցանցերի էջերում Զելենսկին հայտնել է, որ «դա իսկապես լավ զրույց էր», որի ընթացքում քննարկել են ինչպես մոտեցնել խաղաղությունը:
Նրա հաղորդմամբ՝ խոսել են մանրամասների մասին, քննարկել «լավ գաղափարներ»:
Զելենսկին ասել է, որ Ուկրաինայի գլխավոր բանակցող Ռուստեմ Ումերովը նախատեսում է մեկ այլ զրույց ունենալ ԱՄՆ ներկայացուցիչների հետ նույն օրը ավելի ուշ:
«Մենք իսկապես աշխատում ենք 24/7 ռեժիմով, որպեսզի մոտեցնենք Ուկրաինայի դեմ ռուսական այս դաժան պատերազմի ավարտը և ապահովենք բոլոր փաստաթղթերի և քայլերի իրատեսությունը, արդյունավետությունն ու հուսալիությունը», - ասել է նա:
Այս շաբաթվա սկզբին Զելենսկին ներկայացրեց 20 կետից բաղկացած խաղաղության ծրագրի նախագիծը, որը նա բնութագրեց պատերազմը դադարեցնելու հիմնավոր հիմք:
Նախագիծը նախնական 28 կետից բաղկացած պլանի կրճատված տարբերակն էր, որը ԱՄՆ-ն ավելի վաղ քննարկել էր ռուսական կողմի հետ:
Այնուամենայնիվ, նոր նախագծում ևս առանցքային տարածքային հարցերը մնում են չլուծված, ավելի վաղ շեշտել է Զելենսկին՝ հավելելով, որ առավել զգայուն հարցերի լուծման համար կպահանջվի հանդիպում Թրամփի հետ:
Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը հինգշաբթի օրը հայտարարել է, որ Մոսկվան վերլուծում է պատերազմը դադարեցնելու մասին փաստաթղթերը, որոնք ԱՄՆ-ից Մոսկվա է բերել Ռուսաստանի հատուկ ներկայացուցիչ Կիրիլ Դմիտրիևը: