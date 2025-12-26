Մատչելիության հղումներ

Զելենսկին մոտ ապագայում կհանդիպի Թրամփի հետ

Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին մոտ ապագայում կհանդիպի ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի հետ, հայտնել է Զելենսկին:

«Շատ բան կարող է որոշվել մինչև Նոր տարի», - գրել է նա սոցիալական ցանցում:

Այս շաբաթվա սկզբին Զելենսկին ներկայացրեց 20 կետից բաղկացած խաղաղության ծրագրի նախագիծը, որը նա բնութագրեց պատերազմը դադարեցնելու հիմնավոր հիմք:

Նախագիծը նախնական 28 կետից բաղկացած պլանի կրճատված տարբերակն էր, որը ԱՄՆ-ն ավելի վաղ քննարկել էր ռուսական կողմի հետ:

Այնուամենայնիվ, նոր նախագծում ևս առանցքային տարածքային հարցերը մնում են չլուծված, ավելի վաղ շեշտել է Զելենսկին՝ հավելելով, որ առավել զգայուն հարցերի լուծման համար կպահանջվի հանդիպում Թրամփի հետ:

Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը հինգշաբթի օրը հայտարարել է, որ Մոսկվան վերլուծում է պատերազմը դադարեցնելու մասին փաստաթղթերը, որոնք ԱՄՆ-ից Մոսկվա է բերել Ռուսաստանի հատուկ ներկայացուցիչ Կիրիլ Դմիտրիևը:

