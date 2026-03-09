Մատչելիության հղումներ

Փեզեշքիանն Ալիևին վստահեցրել է՝ Նախիջևանին հարվածը կապ չունի Իրանի հետ

Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշքիանն Ադրբեջանի ղեկավարի Իլհամ Ալիևի հետ զրույցում վերստին նշել է, որ Նախիջևանի օդային հրետակոծությունը որևէ կապ չունի Իրանի հետ:

Փեզեշքիանը վստահեցրել է՝ միջադեպը կհետաքննվի։ Ալիևը շեշտել է Նախիջևանում տեղի ունեցածի հետաքննության կարևորությունը։

Հեռախոսազրույցի ընթացքում նրանք մտքեր են փոխանակել համատեղ տնտեսական նախագծերի մշակման հեռանկարների վերաբերյալ։

Բաքուն մեղադրել էր Իրանին Ադրբեջանի Նախիջևանի օդանավակայանի և դպրոցին անօդաչուներով հարվածելու համար՝ այն անվանելով «ահաբեկչական ակտ» և խոստանալով համարժեք պատասխան։ Թեհրանը հերքել էր իր մեղսակցությունը միջադեպին, որի հետևանքով չորս մարդ է վիրավորվել։

Ադրբեջանի պետական անվտանգության ծառայությունը հաջորդ օրը պնդել էր, որ կանխել է Իրանի Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի կողմից կազմակերպված մի շարք «պլանավորված ահաբեկչական, դիվերսիոն և հետախուզական գործողություններ»։

