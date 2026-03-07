Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
РУС ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Պուտինը հեռախոսազրույց է ունեցել Փեզեշքիանի հետ

Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հեռախոսազրույց է ունեցել Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշքիանի հետ:

Փեզեշքիանը մանրամասն ներկայացրել է հակամարտության վերջին ակտիվ փուլի զարգացումները։

Ռուսական կողմի փոխանցմամբ՝ Պուտինը վերահաստատել է Ռուսաստանի սկզբունքային դիրքորոշումը՝ հօգուտ ռազմական գործողությունների անհապաղ դադարեցման, Իրանի շուրջ, Մերձավոր Արևելքում առաջացող ցանկացած խնդրի լուծման համար ուժի կիրառման մերժման և դիվանագիտական կարգավորման ուղուն արագ վերադարձի։

Ռուսաստանի նախագահը նշել է, որ մշտական կապի մեջ է Պարսից ծոցի համագործակցության խորհրդի անդամ երկրների ղեկավարների հետ։


XS
SM
MD
LG