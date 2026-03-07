ԱՄՆ-ը դատապարտում է Իրանի հարձակումը Ադրբեջանի վրա

ԱՄՆ-ը դատապարտում է Իրանի ԱԹՍ հարձակումը Ադրբեջանի վրա, հայտարարում է Պետդեպարտամենտի փոխխոսնակ Թոմաս Փիգոտը:
«Միացյալ Նահանգները խստորեն դատապարտում է մարտի 5-ին Իրանի ռեժիմի կողմից Ադրբեջանի Հանրապետության դեմ իրականացված չհրահրված անօդաչու թռչող սարքի հարձակումը, որի թիրախը Նախիջևանի միջազգային օդանավակայանն ու մանկապարտեզն էին, որի հետևանքով վիրավորվել էին անմեղ քաղաքացիներ և վնասվել էին կարևորագույն քաղաքացիական ենթակառուցվածքները», - ասված է հայտարարությունում:
Այս հարվածները, ըստ հայտարարության, Ադրբեջանի ինքնիշխանության կոպիտ խախտում են. «Միացյալ Նահանգները լիակատար համերաշխություն է հայտնում Ադրբեջանին այս սպառնալիքների դեմ: Տարածաշրջանում մեր գործընկերների տարածքի վրա հարձակումները անընդունելի են և կհանդիպի այդ գործընկերներին ԱՄՆ աջակցությանը»:
Բաքուն մեղադրել է Իրանին Ադրբեջանի Նախիջևանի օդանավակայանի և դպրոցին անօդաչուներով հարվածելու համար՝ այն անվանելով «ահաբեկչական ակտ» և խոստանալով համարժեք պատասխան։ Թեհրանը հերքել է իր մեղսակցությունը միջադեպին, որի հետևանքով չորս մարդ է վիրավորվել։
Նախօրեին էլ Ադրբեջանի պետական անվտանգության ծառայությունը պնդել է, որ կանխել է Իրանի Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի (ԻՀՊԿ) կողմից կազմակերպված մի շարք «պլանավորված ահաբեկչական, դիվերսիոն և հետախուզական գործողություններ»։