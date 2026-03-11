Պատերազմի 12-րդ օրը. կողմերը սաստկացնում են հարվածները

Պատերազմի 12-րդ օրը ԱՄՆ զինված ուժերը հայտարարել է, որ ականներ տեղադրող իրանական 16 նավ է ոչնչացրել Հորմուզի նեղուցի մոտ: Այն նավթի մատակարարման աշխարհի կարևորագույն ուղիներից մեկն է, որն Իրանը փակ է պահում արդեն ինը օր:
Իսրայելն ու ԱՄՆ-ն նաև հարվածել են Իրանի զինված ուժերի հրամանատարական կենտրոնների, այդ թվում՝ Թեհրանում։ Իրանական Tasnim գործակալության փոխանցմամբ՝ Ալիգուդարզ քաղաքում զոհվել է առնվազն ինը մարդ, այդ թվում՝ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի մի գնդապետ:
Սպահանի նահանգապետը պատմել է, որ ռմբակոծությունների «արյունալի գիշեր» է եղել, հարձակման են ենթարկվել նաև նահանգի հնագիտական և պատմական վայրերը:
Իսրայելը նաև հարվածել է Իրանի աջակցությունը վայելող «Հեզբոլա»-ի օբյեկտներին Լիբանանում, այդ թվում՝ Բեյրութում, որտեղ թիրախավորել են նաև բազմաբնակարան շենք: Մոտ երկու տասնյակ մարդ է սպանվել Լիբանանում վերջին մեկ օրում, կան նաև վիրավորներ: Բնակիչներն ահաբեկված են:
«Մենք քնած էինք։ Առավոտյան ժամը 5:30-ի սահմաններում էր … աննկարագրելի ձայն էր: Չեմ կարող նկարագրել, թե որքան վախենալու է։ Բավական է։ Սա մղձավանջ է, ե՞րբ է սա ավարտվելու … մենք իսկապես այլևս չենք կարող դիմանալ», - ասում է լիբանանցի Բասիմա Ռամադանը:
Արևմուտքի կողմից ահաբեկչական ճանաչված «Հեզբոլա»-ն, իր հերթին, հայտարարել է, որ հարավում հարվածել է իսրայելական զորքին:
Պատերազմի հետևանքով առայսօր Լիբանանում գրեթե 780 հազար մարդ է տեղահանվել:
Իրանն, իր հերթին, հարվածել է Իսրայելին, նաև ամերիկյան թիրախների Ծոցի երկրներում: Պահապանների կորպուսը հայտարարել է, որ առնվազն երկու հրթիռ է արձակել Քուվեյթի «Քեմփ Արիֆջան» ամերիկյան բազայի ուղղությամբ։
Հարվածել են նաև Կատարի «Ալ Ուդեյդ» ամերիկյան բազային, Բահրեյնում ԱՄՆ ռազմածովային ուժերի հինգերորդ նավատորմի շտաբ-բնակարանին: Ըստ իրանական ISNA-ի՝ սա պատերազմի սկզբից ի վեր «ամենաավերիչ և ծանրագույն գործողությունն» է եղել։ ԱՄՆ-ն դեռ չի մեկնաբանել սա:
Իրանը հարվածել է նաև Արաբական Միացյալ Էմիրություններում և Սաուդյան Արաբիայում գտնվող թիրախների: Դուբայի օդանավակայանի մերձակայքում հակաօդային պաշտպանությունը երկու անօդաչու է խոցել, որոնց բեկորների ընկնելու հետևանքով չորս մարդ է վիրավորվել: Հորմուզի նեղուցում երկու առևտրային նավ է վնասվել ենթադրաբար իրանական հարվածներից:
Իրանն իր բանկերից մեկի վրա հարձակումից հետո հայտարարել է, որ կարող է թիրախավորել տարածաշրջանում ԱՄՆ-ի և Իսրայելի հետ կապված «տնտեսական կենտրոններն ու բանկերը»:
Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի հետ սերտ կապեր ունեցող Tasnim գործակալությունը հրապարակել է ամերիկյան առաջատար ընկերությունների գրասենյակների և ենթակառուցվածքների ցանկը, որոնց տեխնոլոգիաները, ըստ Իրանի, օգտագործվել են ռազմական նպատակներով: Դրանք ներկայացվել են որպես «նոր թիրախներ»։ Այդ ընկերությունների թվում են Google-ը, Microsoft-ը, IBM-ը, Nvidia-ն և Oracle-ը, որոնց գրասենյակներն ու ենթակառուցվածքները գտնվում են Իսրայելի մի քանի քաղաքներում, նաև Պարսից ծոցի երկրներում։
Իրանը շաբաթասկզբից ղեկավարում է սպանված գերագույն հոգևոր առաջնորդի որդին՝ Մոջթաբա Խամենեիին: Նա, սակայն, այս օրերի ընթացքում որևէ հանրային ելույթ չի ունեցել, ուղերձներ չի հղել: Նա պատերազմի առաջին օրերին վնասվածքներ էր ստացել: Այսօր Իրանի կառավարության խորհրդական, նախագահ Փեզեշքիանի որդի Յուսեֆ Փեզեշքիանը պնդել է, որ Իրանի նոր գերագույն առաջնորդը «ողջ և առողջ է»:
Իսկ իրանցիներին երեկ դարձյալ փողոց դուրս գալու և իշխանությունը տապալելու կոչ արած Իսրայելի վարչապետին արձագանքել է Իրանի ոստիկանապետ Ահմադ Ռեզա Ռադանը, պաշտոնյան մահով է սպառնացել ցուցարարներին:
«Այսուհետ, եթե որևէ մեկը գործի թշնամու հրամանով, մենք այլևս նրանց չենք համարի ցուցարարներ... Մենք նրանց կհամարենք թշնամի և կվերաբերվենք այնպես, ինչպես վերաբերվում ենք թշնամուն։ Մեր ողջ թիմը մատը ձգանին պահած՝ պատրաստ է պաշտպանելու հեղափոխությունը և աջակցելու մեր ժողովրդին ու մեր հայրենիքին», - հայտարարել է Ռադանը:
Տարածաշրջանային կոնֆլիկտը շարունակում է խաթարել համաշխարհային տնտեսությունը: Հորմուզի նեղուցով նավթի մատակարարման դադարեցման պատճառով նավթի գինը շարունակում է բարձր մնալ՝ մեկ բարելը 83-87 դոլարի սահմաններում:
Միջազգային էներգետիկ գործակալության անդամ երկրները երեկվա առցանց հանդիպումից հետո այսօր հայտարարել են, որ սկզբունքորեն պատրաստ են նավթի գինն իջեցնելու նպատակով օգտագործել նավթի ռազմավարական պաշարները:
Գործակալության անդամ երկրներում այժմ պահվում է ավելի քան 1.2 միլիարդ բարել նավթ՝ նախատեսված արտակարգ իրավիճակներում այդ պետությունների կարիքների համար, նաև 600 միլիոն բարել արդյունաբերական պաշարներ:
Ակնկալվում է, որ ՄԱԿ-ի Անվտանգության խորհուրդն էլ այսօր ավելի ուշ կքվեարկի Բահրեյնի ներկայացրած բանաձևի շուրջ, որը դատապարտում է Իրանին տարածաշրջանի երկրների վրա հարձակումների համար և պահանջում դադարեցնել դրանք։