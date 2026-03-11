Նախագահի որդու խոսքով՝ Իրանի նոր գերագույն առաջնորդը, չնայած վնասվածքներին, «ողջ ու առողջ է»

Իրանի նոր գերագույն առաջնորդ Մոջթաբա Խամենեին, չնայած պատերազմի ընթացքում ստացած վնասվածքներին, «ողջ ու առողջ է», հայտարարել է կառավարության խորհրդական, նախագահի որդի Յուսեֆ Փեզեշքիանը։
Նա տելեգրամյան իր ալիքում գրել է, որ Խամենեիի վիրավորվելու մասին լուրերից հետո ճշտել է այդ տեղեկությունները և պատասխան ստացել, որ նա առողջ է։
Ավելի վաղ իրանական պետական հեռուստատեսությունը Խամենեիին անվանել էր «Ռամադանի պատերազմի վիրավոր վետերան», սակայն չէր հստակեցրել, թե ինչ վնասվածք է ստացել։
New York Times-ի հաղորդմամբ՝ Մոջթաբա Խամենեին վիրավորվել է ԱՄՆ-ի և Իսրայելի հարձակումների առաջին օրը։