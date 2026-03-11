Մելոնին դատապարտում է հարվածը Իրանում օրիորդաց դպրոցին, նաև ընդգծում՝ Թեհրանը չի կարող միջուկային զենք ունենալ

Իտալիայի վարչապետ Ջորջիա Մելոնին այսօր դատապարտել է Իրանի դեմ պատերազմի առաջին օրը օրիորդաց դպրոցին հասցված մահացու հրթիռային հարվածը՝ կոչ անելով բացահայտել մեղավորներին։
«Կառավարության անունից ես վճռականորեն դատապարտում եմ աղջիկների կոտորածը Մինաբ քաղաքում», - Սենատում ասել է ծայրահեղ աջ առաջնորդը։
ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը շաբաթասկզբին հայտարարել է, որ Միացյալ Նահանգները հետաքննում է հարվածը, որի հետևանքով, ըստ իրանական լրատվամիջոցների, զոհվել է առնվազն 165 մարդ։
Իրանը կատարվածի համար Միացյալ Նահանգներին և Իսրայելին է մեղադրել։ Թրամփը, մինչդեռ, պնդել է, թե հնարավոր է՝ իրանական զինուժն է երեխաներին թիրախավորել, Իսրայելը հերքել է, թե որևէ կապ ունի հարվածի հետ։
Մելոնին այսօր հայտարարել է նաև, թե չի կարելի թույլ տալ, որպեսզի Իրանը ձեռք բերի միջուկային զենք՝ հրթիռային կարողությունների հետ մեկտեղ, ինչը շուտով կարող է հնարավորություն տալ նրան հարվածել Եվրոպային։
«Մենք չենք կարող թույլ տալ, որ այաթոլլայի ռեժիմը ունենա միջուկային զենք՝ զուգորդված հրթիռային կարողություններով, որոնք շուտով կարող են ուղղակիորեն հարվածել Իտալիային և Եվրոպային», - ասել է Իտալիայի վարչապետը։