Փաշինյանն ու Կոսը քննարկել են ԵՄ վիզաների ազատականացմանն առնչվող հարցեր

Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ու ԵՄ ընդլայնման հարցերով հանձնակատար Մարթա Կոսն այսօր Երևանում քննարկել են ԵՄ վիզաների ազատականացման գործընթացին առնչվող հարցեր, հայտնում են կառավարությունից: Թե մասնավորապես ինչ է քննարկվել, չի նշվում:
Նրանք, ըստ կառավարության, խոսել են նաև մի շարք այլ հարցերի մասին, ինչպես օրինակ ՀՀ–ԵՄ համագործակցության օրակարգի ընթացքը, տնտեսական և ներդրումային ծրագրերի ընդլայնման հնարավորությունները:
Կոսն ասել է, որ ԵՄ-ն բարձր է գնահատում Հայաստանի կողմից իրականացվող բարեփոխումները և դրանց ուղղությամբ դրսևորվող քաղաքական կամքը։ Նա ընդգծել է, որ ԵՄ-ն շարունակելու է աջակցել Հայաստանին երկկողմ համագործակցության, մասնավորապես, բարեփոխումների օրակարգին, Հայաստանի քաղհասարակությանն ու ԶԼՄ–ներին։
Նիկոլ Փաշինյանն ու հանձնակատար Կոսը անդրադարձել են նաև տարածաշրջանային զարգացումներին և խաղաղության հաստատման ուղղությամբ քայլերին։ Մարթա Կոսը շեշտել է ԵՄ լիակատար աջակցությունը խաղաղությանն ուղղված Երևանի ջանքերին:
Կոսն ավելի վաղ հանդիպել էր փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի հետ: Հանդիպումից հետո նա հայտնել էր Հայաստանին լրացուցիչ 140 միլիոն եվրո աջակցության տրամադրման մասին:
Եվրոպական միության ընդլայնման հարցերով հանձնակատարը Հայաստանում է՝ Եվրամիություն–Հայաստան գործընկերությունն ամրապնդելու նպատակով, այցից առաջ հաղորդել էր Բրյուսելը:
Օրերս էլ հայտնի դարձավ, որ Եվրամիությունն ապրիլի սկզբին փորձագետների 9-14 հոգանոց առաքելություն կուղարկի Հայաստան՝ օգնելու իշխանություններին դիմակայելու հիբրիդային սպառնալիքներին և օտարերկրյա տեղեկատվական մանիպուլյացիաներին:
Առաքելությունը Հայաստանում 10-15 օր կանցկացնի: Խումբը պիտի օգնի, որպեսզի Հայաստանի վարչապետի աշխատակազմը և Անվտանգության խորհրդի գրասենյակը «կիբերհարձակումների ու օտարերկրյա տեղեկատվական մանիպուլյացիաների իրավիճակներում այդ ճգնաժամերը կառավարելու պլան և կարգավորումներ մշակեն»: Օժանդակության շահառուները նաև Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը, Ներքին գործերի նախարարությունը, հարկային մարմինները կլինեն: