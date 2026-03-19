Ընթացող պատերազմների պայմաններում Հարավային Կովկասով անցնող առևտրային ուղիները դառնում են կարևոր, քան երբևէ. Կոս

Հյուսիսում և Հարավում ընթացող պատերազմների պայմաններում Հարավային Կովկասով անցնող առևտրային ուղիները դառնում են առավել կարևոր, քան երբևէ, Հայաստանում փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի հետ հանդիպումից հետո հայտարարեց ԵՄ ընդլայնման հարցերով հանձնակատար Մարթա Կոսը:

«Մհեր Գրիգորյանի հետ զրույցում մենք դիտարկեցինք, թե որտեղ կարող ենք բարելավել ենթակառուցվածքները Եվրոպայի և Ասիայի միջև փոխադրումների ժամանակն ու ծախսերը նվազեցնելու համար», - ասաց նա՝ հավելելով, որ 2022թ.-ից ի վեր այս ուղղությամբ բեռնափոխադրումների ծավալը քառապատկվել է:

Կոսը շեշտեց՝ ՀՀ-ԵՄ գործակցությունը սահմանափակված չէ միայն տնտեսությամբ. «Ես դիտարկում եմ սա նաև որպես խաղաղությանը նպաստող երևույթ»:

ԵՄ բարձրաստիճան պաշտոնյան ընդգծեց Հայաստանի և Ադրբեջանի ջանքերը խաղաղության և կայունության հաստատման ուղղությամբ, ինչը ողջունեց: Նրա խոսքով՝ սահմանային անցակետերի բացումը, ճանապարհների, կամուրջների կառուցումը կարող է միավորել և նվազեցնել կոնֆլիկտների ռիսկը:

Հիշեցնելով, որ հունիսին Հայաստանում սպասվում են խորհրդարանական ընտրություններ՝ հանձնակատար Կոսն ասաց, որ սա կարևոր տարի է ՀՀ ժողովրդավարության համար:

«Եվրոպայի տարբեր երկրներում մենք ամեն օր տեսնում ենք, թե ինչպես են չարամիտ դերակատարներ փորձում խաթարել ժողովրդավարական գործընթացները կիբերհարձակումների, ապատեղեկատվության և այլ միջոցով: Եվրոպան այստեղ է աջակցելու համար, մենք կաջակցենք Հայաստանին հիբրիդային սպառնալիքների և ապատեղեկատվության դեմ պայքարում, որպեսզի հայերը, ՀՀ քաղաքացիները կարողանան ազատ և արդար պայմաններում քվեարկել և ինքնուրույն որոշել իրենց երկրի ապագան», - հայտարարեց նա:

ԵՄ հանձնակատարը Հայաստան էր այցելել նաև կես տարի առաջ: Նկատելով, որ իր այդ այցից հետո աշխարհն ավելի անկայուն է դարձել՝ Կոսը նշեց, որ սա ևս մեկ անգամ վկայում է, թե որքան կարևոր է գործընկերությունը Հարավային Կովկասում: Նա շեշտեց, որ Բրյուսելը Երևանն ընկալում է որպես վստահելի գործընկեր ու բարեկամ:

Մայիսին Հայաստանը կհյուրընկալի Եվրոպական քաղաքական համայնքի գագաթնաժողովը, ապա առաջին անգամ կկայանա ՀՀ-ԵՄ գագաթնաժողովը:

«Սա վկայում է, թե որքան է բարձրացրել այս տարածաշրջանի կարևորությունը Եվրոպայի համար, և որքան է խորացել մեր գործընկերությունը», - ասաց Կոսը:

Նա տեղեկացրեց, որ Մհեր Գրիգորյանի հետ ստորագրված փաստաթղթով «ավելացվելու է լրացուցիչ 140 միլիոն եվրոյի աջակցություն Հայաստանի համար»:

Եվրոպական միության ընդլայնման հարցերով հանձնակատարը Հայաստանում է՝ Եվրամիություն–Հայաստան գործընկերությունն ամրապնդելու նպատակով:

Նախատեսված է հանդիպում նաև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ։

Եվրամիությունն ապրիլի սկզբին փորձագետների 9-14 հոգանոց առաքելություն կուղարկի Հայաստան՝ օգնելու իշխանություններին դիմակայելու հիբրիդային սպառնալիքներին և օտարերկրյա տեղեկատվական մանիպուլյացիաներին:

Առաքելությունը Հայաստանում 10-15 օր կանցկացնի: Խումբը պիտի օգնի, որպեսզի Հայաստանի վարչապետի աշխատակազմը և Անվտանգության խորհրդի գրասենյակը «կիբերհարձակումների ու օտարերկրյա տեղեկատվական մանիպուլյացիաների իրավիճակներում այդ ճգնաժամերը կառավարելու պլան և կարգավորումներ մշակեն»: Օժանդակության շահառուները նաև Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը, Ներքին գործերի նախարարությունը, հարկային մարմինները կլինեն:


