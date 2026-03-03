Միրզոյանն ու Կալլասը քննարկել են Մերձավոր Արևելքում իրավիճակը

Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը և ԵՄ արտաքին գործերի ու անվտանգության քաղաքականության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Կայա Կալլասը հեռախոսով քննարկել են Մերձավոր Արևելքում ստեղծված իրավիճակը, այդ թվում՝ հումանիտար բնույթի հարցերը:
ԱԳՆ-ից հայտնում են, որ Արարատ Միրզոյանը և Կայա Կալլասն ընդգծել են նաև առաջիկա միջոցառումների և այցերի իրականացման և ՀՀ-ԵՄ օրակարգն առաջ մղելու հարցում ակտիվ ներգրավածությունը:
Հայաստանի արտգործնախարարը երեկ իրանցի պաշտոնակցի հետ զրույցում Երևանի պատրաստակամությունն է հայտնել անհրաժեշտ ցանկացած մարդասիրական աջակցություն ցուցաբերելու ուղղությամբ: Նա նաև հույս է հայտնել, որ ստեղծված իրավիճակը դիվանագիտական հանգուցալուծում կստանա:
Պատերազմի չորրորդ օրը ԱՄՆ-ն, Իսրայելն ու Իրանը շարունակում են փոխադարձ հարվածները: Իրանում զոհերի թիվը մոտենում է 800-ի:
Իսրայելի զորքերը հատել են Լիբանանի սահմանը: Իրանի անվտանգության գերագույն խորհրդի քարտուղարի խոսքով՝ Թեհրանը չի բանակցի Վաշինգտոնի հետ: