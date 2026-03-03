Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
РУС ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Միրզոյանն ու Կալլասը քննարկել են Մերձավոր Արևելքում իրավիճակը

Արխիվ
Արխիվ

Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը և ԵՄ արտաքին գործերի ու անվտանգության քաղաքականության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Կայա Կալլասը հեռախոսով քննարկել են Մերձավոր Արևելքում ստեղծված իրավիճակը, այդ թվում՝ հումանիտար բնույթի հարցերը:

ԱԳՆ-ից հայտնում են, որ Արարատ Միրզոյանը և Կայա Կալլասն ընդգծել են նաև առաջիկա միջոցառումների և այցերի իրականացման և ՀՀ-ԵՄ օրակարգն առաջ մղելու հարցում ակտիվ ներգրավածությունը:

Հայաստանի արտգործնախարարը երեկ իրանցի պաշտոնակցի հետ զրույցում Երևանի պատրաստակամությունն է հայտնել անհրաժեշտ ցանկացած մարդասիրական աջակցություն ցուցաբերելու ուղղությամբ: Նա նաև հույս է հայտնել, որ ստեղծված իրավիճակը դիվանագիտական հանգուցալուծում կստանա:

Պատերազմի չորրորդ օրը ԱՄՆ-ն, Իսրայելն ու Իրանը շարունակում են փոխադարձ հարվածները: Իրանում զոհերի թիվը մոտենում է 800-ի:
Իսրայելի զորքերը հատել են Լիբանանի սահմանը: Իրանի անվտանգության գերագույն խորհրդի քարտուղարի խոսքով՝ Թեհրանը չի բանակցի Վաշինգտոնի հետ:


Առնչվող թեմաներով

XS
SM
MD
LG