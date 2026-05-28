Փաշինյան. «ԵԱՏՄ-ից ոչ միայն չենք պատրաստվում դուրս գալ, այլև պատրաստվում ենք մեր լծակները օգտագործել»

Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ճեպազրույցի ժամանակ, արխիվ
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ճեպազրույցի ժամանակ, արխիվ

«Եվրասիական տնտեսական միությունից ոչ միայն չենք պատրաստվում դուրս գալ, այլև պատրաստվում ենք մեր լծակները և մեր ներգրավվածությունը օգտագործել մեր երկրի տնտեսական շահերը պաշտպանելու համար», - այսօր ճեպազրույցում հայտարարեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը:

«Ընդ որում՝ Եվրասիական տնտեսական միության պոտենցիալը ամբողջությամբ օգտագործված չի, որովհետև եթե դուք տեսնեք Հայաստանի և Ղազախստանի առևտրաշրջանառությունը, սա շատ սահմանափակ է: Եվ ի վերջո երկաթուղու բացմամբ Ադրբեջանի միջով Հայաստանի և Ղազախստանի, Հայաստանի և Ղրղըզստանի առևտրատնտեսական հարաբերությունները զարգացնելու մեծ պոտենցիալ է ձևավորվել», - նշեց Փաշինյանը:

«ԵԱՏՄ-ում մենք պոտենցիալ էլ ենք տեսնում, և էլի ասում եմ՝ մենք առանց նյարդի, գործընկերային հանդարտ աշխատելու ենք և բոլոր հարցերը լուծենք», - վստահեցրեց վարչապետը:

«Հայաստանի զարգացող տնտեսությանը ես որևէ սպառնալիք չեմ տեսնում, ընդհակառակը՝ հիմա Հայաստանի տնտեսության համար բացվում են անծայրածիր հնարավորություններ: Էդ հնարավորությունների անկյունաքարը և առանցքը TRIPP նախագիծն է», - ասաց Նիկոլ Փաշինյանը:

Մոսկվան տևական ժամանակ Երևանին հորդորում է ընտրություն կատարել ԵԱՏՄ-ի և Եվրամիության միջև, հայկական կողմից էլ արձագանքում են, թե դեռ ընտրության պահը չի հասունացել:

Ռուսաստանի փոխվարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկն ավելի վաղ հայտարարել էր, թե ԵԱՏՄ մայիսի 28-29-ը կայանալիք գագաթնաժողովում քննարկվելու է կառույցում Հայաստանի կարգավիճակի հարցը։ Նախօրեին էլ նա ընդգծել է, որ ԵԱՏՄ գագաթնաժողովի ընթացքում Հայաստանի անդամակցության վերաբերյալ որոշումներ չեն կայացնի:

«Պայմանագիրը փոխելու համար կոնսենսուս է պետք, և ինչպես գիտենք՝ Հայաստանը չի պատրաստվում դուրս գալ ԵԱՏՄ-ից», - նշել է Օվերչուկը:

