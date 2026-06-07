Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Պակիստանի ՆԳ նախարարը կրկին Թեհրանում է՝ պատերազմի ավարտի շուրջ բանակցելու

Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշքիանը և Պակիստանի ՆԳ նախարար Մոհսին Նաքվին, Թեհրան, արխիվ
Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշքիանը և Պակիստանի ՆԳ նախարար Մոհսին Նաքվին, Թեհրան, արխիվ

Պակիստանի ներքին գործերի նախարար Մոհսին Նաքվին կրկին Իրանում է՝ ԱՄՆ-Իրան պատերազմն ավարտելու Իսլամաբադի դիվանագիտական ջանքերի շրջանակում։

DPA լրատվականի տվյալներով՝ հանդիպումներ են նախատեսվում իրանցի բարձրաստիճան պաշտոնյաների, այդ թվում՝ նախագահ Մասուդ Փեզեշքիանի և ԱԳ նախարար Աբբաս Արաղչիի հետ։

Իրանական ISNA-ի փոխանցմամբ՝ Նաքվին Իրանի գերագույն առաջնորդ Մոջթաբա Խամենեիին փոխանցելու է Պակիստանի բանակի հրամանատար Ասիմ Մունիրի ուղերձը, որը առանցքային դեր է խաղացել Պակիստանի միջնորդական ջանքերի շրջանակում։

Նաքվին մայիսին էլ էր Թեհրան այցելել, հունիսի 5-ին էլ Բիշքեկում էր հանդիպել արտգործնախարար Արաղչիին։

Չնայած շարունակվող բանակցություններին, նախօրեին կողմերի միջև կրկին փոխհրաձգություն է արձանագրվել։

Հունիսի 6-ի երեկոյան ԱՄՆ կենտրոնական հրամանատարությունը տեղեկացրել էր, որ երկրի զինուժը իրանական երկու հարվածային անօդաչու թռչող սարք է խոցել, որոնք, ըստ Վաշինգտոնի, սպառնում էին Հորմուզի նեղուցում միջազգային ծովային երթևեկությանը։

Ի պատասխան՝ Իրանի Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսն առնվազն յոթ բալիստիկ հրթիռ է արձակել Քուվեյթում և Բահրեյնում գտնվող ամերիկյան օբյեկտների ուղղությամբ։

ԱՄՆ-ն ու Իրանը ապրիլի 8-ից անժամկետ հրադադարի ռեժիմում են գտնվում, թեև ռազմական գործողությունների տարբերակը, ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի խոսքով, մնում է սեղանին։

ԿԱՐԴԱՑԵՔ ՆԱԵՎ

ԱՄՆ-ի հետ փոխհրաձգությունից հետո Իրանը հարվածել է Քուվեյթին և Բահրեյնին. կա զոհ և 63 վիրավոր

ԱՄՆ-ն հարվածել է իրանական ռադարներին, Իրանն էլ՝ Քուվեյթում ամերիկյան բազային

Թրամփ․ ԱՄՆ-ը Իրանի հետ հակամարտությունում կհաղթի ռազմական ճանապարհով կամ թղթի վրա

Իրանն ԱՄՆ-ի հետ միջուկային ծրագրի շուրջ չի բանակցում. Բաղայի

Իրանի հրթիռային պաշարների մոտ 22 տոկոսը դեռ պահպանվել է. Թրամփ

ԱՄՆ-ը կրկին «ինքնապաշտպանական» հարվածներ է հասցրել Իրանին, Թեհրանն ի պատասխան Քուվեյթին է հարվածել

ԱՄՆ-ն հայտարարում է՝ «ինքնապաշտպանական» հարվածներ է հասցրել Իրանին


XS
SM
MD
LG