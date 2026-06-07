Պակիստանի ՆԳ նախարարը կրկին Թեհրանում է՝ պատերազմի ավարտի շուրջ բանակցելու

Պակիստանի ներքին գործերի նախարար Մոհսին Նաքվին կրկին Իրանում է՝ ԱՄՆ-Իրան պատերազմն ավարտելու Իսլամաբադի դիվանագիտական ջանքերի շրջանակում։
DPA լրատվականի տվյալներով՝ հանդիպումներ են նախատեսվում իրանցի բարձրաստիճան պաշտոնյաների, այդ թվում՝ նախագահ Մասուդ Փեզեշքիանի և ԱԳ նախարար Աբբաս Արաղչիի հետ։
Իրանական ISNA-ի փոխանցմամբ՝ Նաքվին Իրանի գերագույն առաջնորդ Մոջթաբա Խամենեիին փոխանցելու է Պակիստանի բանակի հրամանատար Ասիմ Մունիրի ուղերձը, որը առանցքային դեր է խաղացել Պակիստանի միջնորդական ջանքերի շրջանակում։
Նաքվին մայիսին էլ էր Թեհրան այցելել, հունիսի 5-ին էլ Բիշքեկում էր հանդիպել արտգործնախարար Արաղչիին։
Չնայած շարունակվող բանակցություններին, նախօրեին կողմերի միջև կրկին փոխհրաձգություն է արձանագրվել։
Հունիսի 6-ի երեկոյան ԱՄՆ կենտրոնական հրամանատարությունը տեղեկացրել էր, որ երկրի զինուժը իրանական երկու հարվածային անօդաչու թռչող սարք է խոցել, որոնք, ըստ Վաշինգտոնի, սպառնում էին Հորմուզի նեղուցում միջազգային ծովային երթևեկությանը։
Ի պատասխան՝ Իրանի Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսն առնվազն յոթ բալիստիկ հրթիռ է արձակել Քուվեյթում և Բահրեյնում գտնվող ամերիկյան օբյեկտների ուղղությամբ։
ԱՄՆ-ն ու Իրանը ապրիլի 8-ից անժամկետ հրադադարի ռեժիմում են գտնվում, թեև ռազմական գործողությունների տարբերակը, ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի խոսքով, մնում է սեղանին։