Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Բիշքեկում հանդիպել են Իրանի և Պակիստանի ՆԳ նախարարները

Իրանի և Պակիստանի ներքին գործերի նախարարների հանդիպումը Թեհրանում, 2026թ., մայիս
Իրանի և Պակիստանի ներքին գործերի նախարարների հանդիպումը Թեհրանում, 2026թ., մայիս

Բիշքեկում ընթացող Շանհայի համագործակցության կազմակերպության (ՇՀԿ) ներքին գործերի նախարարների համաժողովի շրջանակում հանդիպել են Պակիստանի և Իրանի ներքին գործերի նախարարներ Մոհսին Նաքվին և Էսկանդար Մոմենը։

Al Jazeera-ի փոխանցմամբ՝ պաշտոնյաները քննարկել են երկկողմ հարաբերությունները, սահմանային անվտանգությունը և տարածաշրջանային կայունությունը։

Հարևան երկրների նախարարները մտքեր են փոխանակել լարվածության նվազեցման, սահմանային կառավարման բարելավման և ներքին անվտանգության ընդհանուր մարտահրավերների լուծման վերաբերյալ։

«Երկու ներքին գործերի նախարարներն էլ ընդգծեցին տարածաշրջանում կայուն խաղաղության համար դիվանագիտական ջանքերը հետևողականորեն շարունակելու անհրաժեշտությունը»,- ասվում է Պակիստանի Ներքին գործերի նախարարության X-ի էջում։

Պակիստանի միջնորդությամբ են Իրանի և ԱՄՆ-ի միջև ընթանում խաղաղության բանակցությունները։

XS
SM
MD
LG