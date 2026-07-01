Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Ուշադրություն չենք դարձնում մարդասպանական ցանցի կողմից հնչող զրպարտությանը․ Էրդողանը՝ Իսրայելին

Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողան
Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողան

Թուրքիայի դեմ զրպարտությամբ Իսրայելը փորձում է քողարկել «բարբարոսությունը Գազայում», նախօրեին հայտարարել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը։

«Ուշադրություն չենք դարձնում մեր երկրի հասցեին ուղղվող զրպարտությանը այն մարդասպանական ցանցի կողմից, որի ձեռքերին Գազայում 75 հազար անմեղ մարդու՝ մեծամասամբ կանանց և երեխաների, արյունն է», - ասել է Էրդողանը։

Նա հիշեցրել է, թե իբր Թուրքիան ապաստան է տրամադրել նացիստական բռնաճնշումներից փրկվածներին։

Հունիսի 28-ին Իսրայելի կառավարությունը միաձայն հավանություն է տվել Հայոց ցեղասպանությունը պաշտոնապես ճանաչելու ԱԳ նախարար Գիդեոն Սաարի ներկայացրած նախագծին։

«Երբեք ուշ չէ ճիշտ բան անել, - հայտարարել էր Սաարը և հավելել, - Այս սարսափելի ցեղասպանությունը, որը տեղի է ունեցել ավելի քան 100 տարի առաջ և որի պատմական փաստերն իսկապես անվիճելի են, ներառել է մեկուկես միլիոն մարդու սպանություն և հին մշակութային ու պատմական ժառանգության ոչնչացում»:

Անկարայից արձագանքել էին ճանաչմանը՝ հայտարարելով, որ «1915 թվականի իրադարձությունների վերաբերյալ որոշմամբ» Իսրայելը փորձում է «քողարկել իր իսկ գործած հանցագործությունները» պաղեստինցի ժողովրդի դեմ։


XS
SM
MD
LG