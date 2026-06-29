Փաշինյանը՝ Իսրայելի կողմից Հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելու որոշմանը չարձագանքելու մասին

Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր լրագրողների հետ ճեպազրույցում անդրադարձավ Իսրայելի կառավարության կողմից Հայոց ցեղասպանության ճանաչելը չարձագանքելուն:
«Արձագանքի կարիք մենք չենք տեսնում, որովհետև կարծում ենք՝ Հայոց ցեղասպանության զենքայնացման թեմայի մեջ չմտնելը բխում է Հայաստանի Հանրապետության շահերից», - «Ազատության» հարցին ի պատասխան ասաց Փաշինյանը:
Նախօրեին Իսրայելի կառավարությունը միաձայն հաստատել է արտգործնախարար Գիդեոն Սաարի՝ Հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելու առաջարկը: Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն անձամբ է հայտարարել՝ աջակցում է Հայոց ցեղասպանության ճանաչման նախագծին:
Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը երեկվանից լուռ է, իսկ իշխող ՔՊ-ականները հրաժարվում են արձագանքել Իսրայելի կառավարության կողմից Հայոց ցեղասպանության ճանաչման որոշմանը: