Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Փաշինյանը՝ Իսրայելի կողմից Հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելու որոշմանը չարձագանքելու մասին

Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր լրագրողների հետ ճեպազրույցում անդրադարձավ Իսրայելի կառավարության կողմից Հայոց ցեղասպանության ճանաչելը չարձագանքելուն:

«Արձագանքի կարիք մենք չենք տեսնում, որովհետև կարծում ենք՝ Հայոց ցեղասպանության զենքայնացման թեմայի մեջ չմտնելը բխում է Հայաստանի Հանրապետության շահերից», - «Ազատության» հարցին ի պատասխան ասաց Փաշինյանը:

Նախօրեին Իսրայելի կառավարությունը միաձայն հաստատել է արտգործնախարար Գիդեոն Սաարի՝ Հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելու առաջարկը: Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն անձամբ է հայտարարել՝ աջակցում է Հայոց ցեղասպանության ճանաչման նախագծին:

Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը երեկվանից լուռ է, իսկ իշխող ՔՊ-ականները հրաժարվում են արձագանքել Իսրայելի կառավարության կողմից Հայոց ցեղասպանության ճանաչման որոշմանը:

XS
SM
MD
LG