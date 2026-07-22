Ուկրաինան ենթարկվել է 220 ԱԹՍ-ի և հրթիռի հարձակման. Զոհեր կան

Անցած գիշերը ռուսական զորքերը Ուկրաինայի ուղղությամբ արձակել են 216 անօդաչու թռչող սարք և չորս հրթիռ, հայտնել է Ուկրաինայի օդուժը։ Նախնական տվյալներով՝ հաջողվել է խոցել 204 անօդաչու թռչող սարք և երեք հրթիռ։
Խերսոնում հարձակման հետևանքով զոհվել է մեկ կին։ Ինչպես հայտնել է քաղաքի վարչակազմի ղեկավար Յարոսլավ Շանկոն, քաղաքում սկսվել են էլեկտրամատակարարման խափանումներ։
Օդեսայի մարզում բնակավայրերից մեկում անօդաչու թռչող սարքը հարվածել է երկհարկանի բնակելի տան, ինչի հետևանքով զոհվել է մեկ կին, հայտնել է մարզային վարչակազմի ղեկավար Օլեգ Կիպերը։
Բացի այդ, վնասվել են ծխախոտի պահեստավորման պահեստային շենքը և գազատարը։
Գիշերը հարձակման է ենթարկվել նաև Կիևի մարզը։ Չայկի գյուղում տուժել է հինգ մարդ, այդ թվում՝ երեք երեխա։