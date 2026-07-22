Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Ուկրաինան ենթարկվել է 220 ԱԹՍ-ի և հրթիռի հարձակման. Զոհեր կան

Ավելացրեք մեզ Google-ում
Ռուսաստանի կողմից Օդեսայի մարզի վրա հարձակման հետևանքները, Ուկրաինա, 2026թ. հուլիսի 22
Ռուսաստանի կողմից Օդեսայի մարզի վրա հարձակման հետևանքները, Ուկրաինա, 2026թ. հուլիսի 22

Անցած գիշերը ռուսական զորքերը Ուկրաինայի ուղղությամբ արձակել են 216 անօդաչու թռչող սարք և չորս հրթիռ, հայտնել է Ուկրաինայի օդուժը։ Նախնական տվյալներով՝ հաջողվել է խոցել 204 անօդաչու թռչող սարք և երեք հրթիռ։

Խերսոնում հարձակման հետևանքով զոհվել է մեկ կին։ Ինչպես հայտնել է քաղաքի վարչակազմի ղեկավար Յարոսլավ Շանկոն, քաղաքում սկսվել են էլեկտրամատակարարման խափանումներ։

Օդեսայի մարզում բնակավայրերից մեկում անօդաչու թռչող սարքը հարվածել է երկհարկանի բնակելի տան, ինչի հետևանքով զոհվել է մեկ կին, հայտնել է մարզային վարչակազմի ղեկավար Օլեգ Կիպերը։

Բացի այդ, վնասվել են ծխախոտի պահեստավորման պահեստային շենքը և գազատարը։

Գիշերը հարձակման է ենթարկվել նաև Կիևի մարզը։ Չայկի գյուղում տուժել է հինգ մարդ, այդ թվում՝ երեք երեխա։

ԿԱՐԴԱՑԵՔ ՆԱԵՎ

Ռուսաստանը հարվածել է Օդեսայի մարզում նավահանգստին և Սև ծովում՝ նավի

Ուկրաինական ԱԹՍ-ները հարվածել են Wildberries-ի լոգիստիկ կենտրոնին, կան զոհեր

ԱԹՍ-ի հարվածից ՌԴ-ում 4 մարդ է զոհվել

Մերձմոսկվայում ԱԹՍ-ները հարվածել են նավթաբազային, Wildberries-ի պահեստին, Բելգորոդի, Բրյանսկի և Կուրսկի մարզերում 3 մարդ է զոհվել

Ուկրաինան հարվածել է Wildberries-ի պահեստներին, տուժածներ կան

ՌԴ-ն հարվածել է Սումիի բնակելի շենքին և առևտրի կենտրոնին. 6 մարդ է տուժել, այդ թվում՝ 4 երեխա

Զապորոժիեում ռուսական հարվածների հետևանքով երեք մարդ է զոհվել

Ռուսական հարվածներից Օդեսայում հուլիսին 28 մարդ է զոհվել. նահանգապետ

Կիևը հայտնում է՝ ՌԴ-ն Ուկրաինային հարվածել է ամենամեծ թվով բալիստիկ հրթիռներով


XS
SM
MD
LG