Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Մոսկվայի մարզում ԱԹՍ-ի հարվածից 3 մարդ է զոհվել, 5-ը՝ վիրավորվել. նահանգապետ

Սամարայի մարզ, ՌԴ, հուլիսի 12,2026թ.
Սամարայի մարզ, ՌԴ, հուլիսի 12,2026թ.

Մոսկվայի մարզում անօդաչու թռչող սարքերի հարձակումների հետևանքով երեք մարդ է զոհվել, ևս հինգը՝ վիրավորվել, այսօր հայտարարել է մարզպետը:

«Իստրայի Պիոներսկի բնակավայրում անօդաչու թռչող սարքի ընկնելու հետևանքով երեք մարդ զոհվել է, ևս երեքը՝ վիրավորվել», -Telegram-ում գրել է մարզպետ Անդրեյ Վորոբյովը՝ հավելելով, որ մարզի մեկ այլ հատվածում ևս երկու մարդ է վիրավորվել։

Ուկրաինան այսպիսով ուժեղացնում է իր հարվածները՝ ի պատասխան Ռուսաստանի զանգվածային հարձակումների։ Նախօրեին հաղորդվեց Ուկրաինայի մի շարք շրջանների վրա ռուսական հարվածների մասին, որի հետևանքով զոհեր ու վիրավորներ կան:

Ուկրաինայի դաշնակիցներն այսօր պատրաստվում են հանդիպել Փարիզում՝ պատերազմը դադարեցնելու համար Ռուսաստանի վրա ճնշում գործադրելու վերաբերյալ բանակցություններ վարելու:

ԿԱՐԴԱՑԵՔ ՆԱԵՎ

Ուկրաինական ԱԹՍ հարվածներ Էներգոդարին․ կա չորս զոհ

Ուկրաինական անօդաչուները գրոհել են Սիզրանի նավթավերամշակման գործարանը, մեկ մարդ զոհվել է

Հարվածներ Կրիվոյ Ռոգին, Խերսոնին և Ուկրաինայի այլ շրջանների. 4 մարդ է զոհվել

Ռուսական ավիահարված Ուկրաինայի Սումի քաղաքի վրա. առնվազն 5 զոհ կա

Ուկրաինայի ԶՈՒ կազմում կստեղծվի Ռուսաստանին հեռահար հարվածների հրամանատարություն

Ռուսները բալիստիկ հրթիռներով հարվածել են Կիևին, 12 մարդ վիրավորվել է. Օդեսայում 2 մարդ է զոհվել


XS
SM
MD
LG