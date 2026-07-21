Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

ՌԴ-ն հարվածել է Սումիի բնակելի շենքին և առևտրի կենտրոնին. 6 մարդ է տուժել, այդ թվում՝ 4 երեխա

Prefer us on Google
Արխիվ
Արխիվ

Ուկրաինայի Սումի քաղաքի բնակելի շենքի ուղղությամբ ԱԹՍ-ի հարվածի հետևանքով հրդեհ է բռնկվել առաջին հարկում, հայտնել է Ուկրաինայի Արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայությունը։ Վիրավորվել է վեց մարդ, այդ թվում՝ չորս երեխա։

Հարձակման է ենթարկվել նաև առևտրի կենտրոնը, որտեղ խոշոր հրդեհ է բռնկվել, հայտնում են փրկարարները։

«Հենց փրկարարները սկսել են հրդեհաշիջման աշխատանքները, հակառակորդը կրկնակի հարվածներ է հասցրել։ Հարձակումներից մեկի հետևանքով ոչնչացվել է ծառայողական ավտոմեքենան, իսկ Արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության ևս մեկ մեքենա վնասվել է», նշվում է հաղորդագրությունում։

Խարկովում հարվածի տակ է հայտնվել մի առանձնատուն, որտեղ հրդեհ է բռնկվել։ Առավոտյան հարձակման հետևանքով տուժել է հինգ մարդ, այդ թվում՝ 12-ամյա երեխա։

Ուկրաինայի զինված ուժերի Ռազմաօդային ուժերը հայտնել են, որ գիշերը ռուս զինվորականները Ուկրաինայի վրա արձակել են 58 ԱԹՍ, որոնցից 46-ը խոցվել են։ Եվս 8 անօդաչու ԱԹՍ-ներ հարվածներ են հասցրել յոթ տարբեր վայրերում։

ԿԱՐԴԱՑԵՔ ՆԱԵՎ

Կիևը հայտնում է՝ ՌԴ-ն Ուկրաինային հարվածել է ամենամեծ թվով բալիստիկ հրթիռներով

Ռուսաստանը հարվածել է Օդեսայի մարզում նավահանգստին և Սև ծովում՝ նավի

Ուկրաինական ԱԹՍ-ները հարվածել են Wildberries-ի լոգիստիկ կենտրոնին, կան զոհեր

Կերչում հարվածել են երկաթուղային կայարանին, Սև ծովում՝ ռուսական նավերին

Կիևից հայտնում են՝ Սև ծովում բեռնատար նավի վրա ռուսական հարվածից զոհերի թիվը հասել է 10-ի

Ռուսական հարվածներից Օդեսայում հուլիսին 28 մարդ է զոհվել. նահանգապետ

Ուկրաինան մեղադրում է Ռուսաստանին թուրքական բեռնատար նավի վրա մահացու հարվածի համար

Ռուսական հրթիռային հարվածից Օդեսայում երկու մարդ է զոհվել

XS
SM
MD
LG