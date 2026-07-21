ՌԴ-ն հարվածել է Սումիի բնակելի շենքին և առևտրի կենտրոնին. 6 մարդ է տուժել, այդ թվում՝ 4 երեխա

Ուկրաինայի Սումի քաղաքի բնակելի շենքի ուղղությամբ ԱԹՍ-ի հարվածի հետևանքով հրդեհ է բռնկվել առաջին հարկում, հայտնել է Ուկրաինայի Արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայությունը։ Վիրավորվել է վեց մարդ, այդ թվում՝ չորս երեխա։
Հարձակման է ենթարկվել նաև առևտրի կենտրոնը, որտեղ խոշոր հրդեհ է բռնկվել, հայտնում են փրկարարները։
«Հենց փրկարարները սկսել են հրդեհաշիջման աշխատանքները, հակառակորդը կրկնակի հարվածներ է հասցրել։ Հարձակումներից մեկի հետևանքով ոչնչացվել է ծառայողական ավտոմեքենան, իսկ Արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության ևս մեկ մեքենա վնասվել է», նշվում է հաղորդագրությունում։
Խարկովում հարվածի տակ է հայտնվել մի առանձնատուն, որտեղ հրդեհ է բռնկվել։ Առավոտյան հարձակման հետևանքով տուժել է հինգ մարդ, այդ թվում՝ 12-ամյա երեխա։
Ուկրաինայի զինված ուժերի Ռազմաօդային ուժերը հայտնել են, որ գիշերը ռուս զինվորականները Ուկրաինայի վրա արձակել են 58 ԱԹՍ, որոնցից 46-ը խոցվել են։ Եվս 8 անօդաչու ԱԹՍ-ներ հարվածներ են հասցրել յոթ տարբեր վայրերում։