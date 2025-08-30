Ոչ մի օտարերկրյա ուժ չպետք է խաթարի հայ-իրանական բարեկամական կապերը. Փեզեշքիանը՝ Գրիգորյանին

Վաշինգտոնում ընդունված եռակողմ հռչակագրից հետո Երևան-Թեհրան ինտենսիվ պաշտոնական հանդիպումները շարունակվում են: Իրանի նախագահի այցից տասն օր անց Թեհրան է մեկնել Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարը: Արմեն Գրիգորյանն ու Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշքիանը քննարկել են վաշինգտոնյան պայմանավորվածությունները:
«Ոչ մի օտարերկրյա ուժ չպետք է խաթարի հայ-իրանական բարեկամական կապերը», - ըստ իրանական գործակալության` Գրիգորյանի հետ հանդիպմանն ասել է Իրանի նախագահը:
Մասուդ Փեզեշքիանը նշել է, որ տարածաշրջանում վերջին զարգացումների, մասնավորապես օտարերկրյա ուժերի ներկայության վերաբերյալ Իրանի մտահոգությունները մեծապես փարատվել են հայ պաշտոնյաների հավաստիացումների շնորհիվ։
«Իրանի Իսլամական Հանրապետության համար Կովկասում խաղաղությունը ռազմավարական առաջնահերթություն է: Մենք աջակցում ենք Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության շուրջ բանակցություններին», - ասել է նա:
Հայաստանի տարածքով միջանցքը Իրանի համար կարմիր գիծ է, դեմ են սահմանների փոփոխությանը, Հայաստանի տարածքային ամբողջականությանն ու ինքնիշխանության խախտմանը:
Վաշինգտոնում նախագահ Թրամփը խոսել էր 99 տարով միջանցքի զարգացման հայ-ամերիկյան «բացառիկ գործընկերության» մասին: Դրանից հետո Իրանի նախագահը Երևանում ընդգծել էր՝ դեմ են տարածաշրջանի հարցերը արտապատվիրակել տարածաշրջանից դուրս գտնվող տերություններին, իրավիճակն այստեղ կբարդանա: Երկու օր առաջ վարչապետ Փաշինյանն ասաց՝ ոչ մի ֆիքսված պայմանավորվածություն չունեն, այդ թվում՝ 99 տարվա վերաբերյալ:
Անվտանգության խորհրդի քարտուղարն այսօր հանդիպել է նաև արտաքին գործերի նախարար Աբբաս Արաղչիին, քննարկել հայ-իրանական համագործակցությանը վերաբերող հարցեր:
Երևանն ու Թեհրանը ձգտում են ռազմավարական գործընկերության ու օրեր առաջ հայտարարեցին, որ այս մասին փաստաթուղթն ընթացքում է ու շուտով պատրաստ կլինի:
Իրանի իր գործընկերոջը՝ ազգային անվտանգության գերագույն խորհրդի քարտուղար Ալի Լարիջանիին, Գրիգորյանը նորից վստահեցրել է ճանապարհների ապաշրջափակումը լինելու է հայկական կողմի պնդած սկզբունքներով:
«Գործընթացը տեղի է ունենալու բացառապես երկրների տարածքային ամբողջականության, ինքնիշխանության, իրավազորության, սահմանների անքակտելիության և փոխադարձության սկզբունքների լիակատար հարգման շրջանակներում», - ասել է նա:
Չնայած հարևան երկրների բարձրաստիճան պաշտոնյաների ակտիվ շփումներին, այցերին ու երևանյան հավաստիացումներին, Իրանում, ինչպես իրենք են ասում, «Զանգեզուրի միջանցքի» վերաբերյալ կասկածներն ու մտահոգություններն ամբողջությամբ չեն փարատվում:
Արմեն Գրիգորյանի այցին ընդառաջ Իրանի խորհրդարանը երեկ հատուկ հայտարարություն է ընդունել Հայաստանի տարածքով Ադրբեջանը Նախիջևանին կապող ճանապարհի վերաբերյալ:
«Զանգեզուրի միջանցքի իրականացման ցանկացած գործողություն կլինի տարածաշրջանի ազգերի շահերի հետ անհամատեղելի գործողություն և ուղիղ սպառնալիք հավաքական անվտանգությանը», - փոխանցում է կիսապաշտոնական Tasnim գործակալությունը՝ հավելելով, որ հայտարարությանը միացել է խորհրդարանի պատգամավորների մեծամասնությունը։
«Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը իրավունք է վերապահում օգտագործել բոլոր քաղաքական, իրավական և օրինական հնարավորությունները վճռական պաշտպանության համար՝ իր անվտանգության և ազգային շահերի վրա հարձակման դեպքում», - նշված է հայտարարության մեջ:
Կասկածամտությունն իրանական դիվանագիտությանը հատուկ է. իրանագետ
Երևանից բարձր մակարդակով վստահեցումների պակաս չկա, որ ճանապարհը բացվելու է ինքնիշխանության ու տարածքային ամբողջականության սկզբունքների պահպանմամբ: Այդ դեպքում ինչո՞վ է բացատրվում Իրանի խորհրդարանի մակարդակով վերջին հայտարարությունը, իրանագետ Ալեն Շադունցն ասում է՝ կասկածամտությունն իրանական դիվանագիտությանը հատուկ է, և իրենց սահմանին հայ-ադրբեջանական զարգացումների վերաբերյալ կասկածներն ամբողջությամբ չեն էլ փարատվի:
«Իրանական կողմի համար կարևոր է իր «կարմիր գծերը» վերահաստատելը: Շատ կարևոր է նաև, որ Արմեն Գրիգորյանը գնաց Թեհրան՝ հանդիպելու Ալի Լարիջանիի հետ, որը ներկայացնում է Իրանի քաղաքական դինամիկայի ավելի պահպանողական կողմը, ու հենց սա այն կողմն է, որ ավելի շատ է մտահոգություն հայտնում տարածաշրջանի իրադարձությունների նկատմամբ, ավելի խիստ քաղաքականության կողմնակից է», - ընդգծեց Շադունցը:
Իրանագետն ասում է՝ Իրանի իշխանության տարբեր ճյուղերում արտաքին հարցերի վերաբերյալ դիրքորոշումները կարող են տարբեր լինել, ավելի մեղմ ու ծայրահեղ, ու ճիշտ կլինի, որ հայկական կողմը իշխանական տարբեր միավորների հետ առանձին հանդիպումներով վստահեցնի, որ Հայաստանի արտաքին քաղաքականությունն ու վերջին քայլերը Միացյալ Նահանգների հետ Իրանի շահերին չի սպառնում: