Վաշինգտոնի պայմանավորվածություններով տարածաշրջանի համար շատ լավ պատկեր է առաջացել. Ֆիդան

Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև ձեռք բերված մի շարք պայմանավորվածություններով, ինչպես նաև Ադրբեջանի ու ԱՄՆ-ի միջև կնքված համաձայնագրով տարածաշրջանի համար շատ լավ պատկեր է առաջացել, TGRT Haber-ի հետ զրույցում հայտարարել է Թուրքիայի արտգործնախարար Հաքան Ֆիդանը:
Նա նշել է, որ «Զանգեզուրի միջանցքի» վերաբերյալ որևէ կոնկրետ բան առայժմ չկա, կողմերը իրար հետ կորոշեն՝ ով է այն շահագործելու, և ինչ կլինի դրա հետագա ճակատագիրը:
Ֆիդանը շեշտել է, որ իրենց դիրքորոշումը հիմնված է ադրբեջանական գործընկերների նկատմամբ վստահության վրա: Նա նաև բարձր է գնահատել այս հարցում Հայաստանի վարչապետի դրսևորած դիրքորոշումը: