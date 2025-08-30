Հայաստանի և Իրանի ԱԽ քարտուղարները քննարկել են տարածաշրջանային հարցեր

Իրանում գտնվող ՀՀ անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանին ընդունել է Իրանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Ալի Լարիջանը:
Tasnim գործակալության հաղորդմամբ՝ նրանք քննարկել են երկկողմ և տարածաշրջանային հարցեր։
Գրիգորյանը Թեհրան է մեկնել երեկ՝ օգոստոսի 29-ին:
Նախորդ շաբաթ Հայաստանում էր Իրանի նախագահը: Վարչապետ Փաշինյանի հետ նեղ ու ընդլայնված կազմով բանակցություններից հետո Մասուդ Փեզեշքիանը հայտարարել էր, որ Թեհրանի դիրքորոշումը սահմանների անփոփոխության մասին է ու «գտնում ենք, որ այդ փոփոխությունն աշխարահաքաղական մրցակցության պատճառ կարող է դառնալ»:
Իրանի ղեկավարը վերստին ընդգծել էր՝ դեմ են, որ տարածաշրջանի հարցերը արտապատվիրակեն տարածաշրջանից դուրս գտնվող երկրներին: